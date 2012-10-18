〔中国债市〕三月期现金定存中标利率续走高,折射未来资金面存忧(更新版)

(新增交易员评论)

* 三个月期国库现金定存利率4.00%,持续走高

* 因其期限跨年,机构投标踊跃

* 显示市场对未来资金面存在担忧

路透上海10月18日电---尽管市场资金面相对宽松,中国财政部周四招标的三个月期国库现金定存利率却再度走高,落在4.00%.该期限品种能跨越年末,机构投标踊跃,也显示市场对未来资金面存担忧.

交易员认为,本次中标利率显着高于同期限shibor水平,显示出机构拿本次国库现金定存的积极意愿,标位都投的较高.

虽然在逆回购的扶持下,资金面能够维持宽松水平,但由于逆回购期限相对短暂,且更多依赖政策方向,因此市场认为未来资金面并非"高枕无忧".

上海一银行交易员称,随着降准预期的一再削弱,资金市场上的实际操作和心理预期已经严重依赖逆回购.

"投的人多是因为(本次国库现金定存)能够跨年,别看现在资金面稳,但是逆回购撑着的,逆回购最长就一个月(存在不确定性),而且现在资金面稳和开十八大有关,但是会议后调节手段变成什么样?都不知道."上海一银行交易员称.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额300亿元人民币的逆回购操作,其中七天期200亿元,中标利率3.35%;14天期100亿,中标利率3.45%.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼2,210亿元.

货币市场指标利率之一--上海银行间同业拆放利率(Shibor)SHIBOR三月期品种最新报3.6991%.

今日进行的国库现金定期存款招标为今年第11期.计划操作量500亿元人民币,起息日10月18日,到期日为2013年1月17日.

至此,今年以来财政部共进行了11期国库现金定期存款招标,期限为三、六及九个月.具体情况如下:

期数 金额 期限 起息日 到期日 利率

(亿元)

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一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%

二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%

三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%

四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%

五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%

六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%

七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%

八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%

九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%

10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%

11期 500 三个月 10月18日 2013年1月17日 4.00%

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5,400

财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)