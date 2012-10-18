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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 10:45 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元走势讯号不一致,暗示将进一步区间交易

0223GMT * 中国公布的GDP数据符合预期,澳元略微走坚 * "风险操作"令澳元走坚,且令欧元/澳元承压 * 欧元/澳元上周在1.2650附近盘整 * 主要趋势为上行,动能指标呈现负面 * 信号不一致,暗示将进一步区间交易 * 技术图表:(link.reuters.com/seg43t) --编译 兰秀娟;审校 蔡美珍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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