〔中国经济〕四季度会继续企稳回升,地方实际投资会小于计划--国家统计局

路透北京10月18日电---中国国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符;环比则增长2.2%.

这是中国经济同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低.不过前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.

以下是2012年前三季度国民经济运行情况新闻发布会上,国家统计局新闻发言人盛来运发言要点摘录: (*为新增内容)

*--地方政府实际投资会小于计划投资

今年是"十二五"规划实施的第二年,所以有很多发展项目在开工或者建设之中,也是固定资产投资增速保持平稳较快发展很重要的原因.但是计划投资不等于实际的投资,因为实际的投资是需要靠资金,要有资金来源,要有实在的财力做保障.

中国现在实施的是稳健的货币政策,地方财政虽然现在支持的力度也比较大,但是今年以来,财政收入的增长速度回落比较多,地方政府的财力也受到一定限制.因此实质上投入项目的资金肯定要大大少于计划的投资.数据显示,今年前三季度,中央项目的投资增幅是2.3%,地方项目的投资增幅是21.8%.

*--四季度中国经济会继续企稳回升

四季度会延续三季度,特别是9月份这样一种筑底企稳或者企稳温和回升的可能性比较大.一是在稳增长政策的推动下,投资还是保持一种平稳较快的增长速度.前三季度,固定资产新开工项目计划总投资增长速度是25.7%,这是一个先行指标,会预示着固定资产投资还会保持平稳较快增长.从消费角度来讲也很有信心,"十一"黄金周再一次向全球人民展示了中国潜在的消费能力.

出口方面,由于西方国家都有一个圣诞节,季节的因素,再加上欧美的金融市场有缓和的迹象,相信中国的出口应该可以保持9月份这样一种温和回升的局面.四季度延续三季度温和回升的可能性比较大,实现全年的目标很有信心.

*--房地产市场总体稳定

从70个大中城市的房价变化情况看,当前房地产市场总体还是稳定的.房价的变化延续了稳中有降的趋势.从70个城市房价调查数据来看,9月份新建商品住宅价格环比下降的城市有24个,比8月份增加了4个;上涨的城市有31个,比8月份减少了5个;持平的城市15个,比8月份增加了1个,所以下降的城市还是延续了8月份增加的趋势,二手房的情况也是这样.

--经济企稳态势明显

与上半年相比,应该说三季度的国民经济运行情况有一些积极的变化,主要有三个方面:一是三季度数据,尤其是9月份的主要指标数据看,国民经济运行企稳的态势比较明显;二是结构调整的力度在加大,产业升级的步伐在加快.

第三,民生事业继续取得新进展.就业形势继续保持稳定,前三季度城镇新增就业1,024万人,外出打工六个月以上的农民工增长3%;保障房建设稳步推进,进度还是比较顺利的.

尽管目前经济运行的态势企稳比较明显,但是当前国内外形势中不稳定、不确定因素仍然比较多,保持经济稳定增长的基础还不牢固.所以下一步还是要继续把稳增长放在重要的位置,加大政策落实的力度,力促国民经济平稳较快发展.

从前三季度的情况来看,当前国民经济呈现出明显的企稳态势,投资、消费、进出口都有一些积极的变化.应该说前三季度增长已经是7.7%,为实现全年目标打下了一个很好的基础,实现全年7.5%的增长目标是完全有信心.

--物价控制较好,但不能掉以轻心

关于今年的物价问题总体上控制得是比较好的.前三季度,居民消费价格指数(CPI)增长速度持续回落.9月份CPI同比增长速度是1.9%,比上个月回落了0.1个百分点,从原因来讲,一方面是翘尾的因素在不断下降,9月份比上个月的翘尾因素回落了0.4个百分点.

另外一个因素,蔬菜价格在9月份出现了明显的回落,使环比增长速度比上个月收窄.这样一抵消以后算下来CPI同比增速9月份比8月份回落0.1个百分点.物价上涨的压力有所减轻.

但是对于物价这个问题始终不能掉以轻心,从后势来看,物价仍然存在上涨的压力.一是因为进入冬季以后,部分季节性供应的农产品,还有周期性变化的一些农产品,价格面临着一些上涨的压力.二是来自国外的输入性通胀压力还是比较大的,尤其是美国为首的一些西方国家,美国推出量化宽松政策.三是日本和欧元区也相继实施宽松的货币政策,这对推升世界大宗商品价格,加大输入性的通胀压力影响比较大,要对此高度关注.

--今年中国就业形势总体比较稳定

今年以来中国的就业形势总体是比较稳定的,中国的经济增长连续七个季度增速出现下滑,但是并没有出现像2008年底、2009年那一次的大批农民工失业返乡,主要原因包括尽管经济增速在下滑,但还是保持7.5%以上比较快的速度在增长,经济平稳较快增长创造了新的就业岗位需求.

第二,中国中西部地区增长比较快,后发优势比较明显,大量劳动密集型产业由东部地区向中西部地区转移,这些地区再加上西部大开发和区域经济大发展的带动下,新增加了很多就业岗位.中西部地区的经济增长速度虽然也是在回落,但前三季度工业增加值增长速度仍然在10%以上.

对于就业问题也不能掉以轻心,因为就业是一个滞后指标,经济下行期间,企业的压力也比较大,但是在目前招工难的情况下,有些企业可能还不敢轻易解雇工人,怕薪资好转的时候招不到工人,所以在有些方面还没有完全体现出来.另外,现在大学生的就业情况压力也比较大,这些方面还需要继续观察,妥善应对. (完)

欲览三季度GDP和9月工业、投资及消费数据详情,请点击[ID:nSB2053157]

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