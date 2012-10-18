〔表格〕中国9月宏观经济指标环比增速一览--国家统计局

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---以下为中国国家统计局最新公布的主要经济统计指标经季节调整的环比数据: 环比增速(%) 2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 11年12月 11月 10月 9月 居民消费价格指数(CPI) 0.3 0.6 0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 -0.1 1.5 0.3 -0.2 0.1 0.5 工业生产者出厂价格指数(PPI) -0.1 -0.5 -0.8 -0.7 -0.4 0.2 0.3 0.1 -0.1 -0.3 -0.7 -0.7 0.0 规模以上工业增加值 0.79 0.6 0.76 0.9r 0.37r 1.19r 0.64r 0.49r 0.98r 0.75r 0.76r 1.01r 0.84r 固定资产投资(不含农户) 1.63 1.33 1.71 1.76r 1.18r 0.95r 1.96r 1.2r 1.46r 1.12r 1.83r 1.93r 1.44r 社会消费品零售总额 1.46 1.28 1.08 1.16r 1.17r 1.32r 1.41r 0.47r 1.66r 1.42r 1.43r 1.51r 1.42r 环比增速(%) 2012年三季度 二季度 一季度 2011年/四季度 三季度 二季度 一季度 国内生产总值(GDP) 2.2 1.8 1.8 1.9r 2.4r 2.3r 2.2r 注: r表示根据季节调整模型自动修正后的数据.(完) 浏览其他中国已公布经济指标表格,请点选[ECI/CN] --整理 尹嫄婷; 审校 张喜良
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9