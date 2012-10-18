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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 11:32 BJT

〔中国货币市场〕多数回购利率下行但14天上升,逆回购再缩量但资金面稳定

路透北京10月18日电---中国银行间市场多数质押回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘下行,但14天期涨逾20个基点(bp).虽然今日央行公开市场逆回购操作进一步缩量,本周净回笼量级跃至逾2,000亿元人民币,但并未打破近日流动性偏宽松的局面.

对于14天期回购利率今日上行,交易员表示,这主要是受跨月因素所致,部分机构未雨绸缪,所以该期限需求较好,并带动利率有所攀升.他们并指出,从近期央行对公开市场操作的情况来看,仍对近阶段资金面预期偏暖,料流动性不会出现大幅波动.

业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额300亿元人民币的逆回购操作,其中七天期200亿元,14天期100亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼2,210亿元.[CN/MMTCN]

"各种类型机构都在出钱,(供求)维持在一个比较宽松的平衡局面，"上海一券商交易员称,"14天是跨月资金需求要大一点,有些机构早一点来做准备,如果临近到月末再做跨月估计(资金利率)可能就不是这个水平了."

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2027 2.2258 -2.31

七天CN7DRP=CFXS 2.6935 2.8683 -17.48

14天CN14DRP=CFXS 3.3975 3.1801 21.74

===============================================================(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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