〔中国货币市场〕多数回购利率下行但14天上升,逆回购再缩量但资金面稳定

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---中国银行间市场多数质押回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘下行,但14天期涨逾20个基点(bp).虽然今日央行公开市场逆回购操作进一步缩量,本周净回笼量级跃至逾2,000亿元人民币,但并未打破近日流动性偏宽松的局面.
对于14天期回购利率今日上行,交易员表示,这主要是受跨月因素所致,部分机构未雨绸缪,所以该期限需求较好,并带动利率有所攀升.他们并指出,从近期央行对公开市场操作的情况来看,仍对近阶段资金面预期偏暖,料流动性不会出现大幅波动.
业内人士周四透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额300亿元人民币的逆回购操作,其中七天期200亿元,14天期100亿.路透据此测算,本周央行公开市场将净回笼2,210亿元.[CN/MMTCN]
"各种类型机构都在出钱,(供求)维持在一个比较宽松的平衡局面，"上海一券商交易员称,"14天是跨月资金需求要大一点,有些机构早一点来做准备,如果临近到月末再做跨月估计(资金利率)可能就不是这个水平了."
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:19 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.2027 2.2258 -2.31
七天CN7DRP=CFXS 2.6935 2.8683 -17.48
14天CN14DRP=CFXS 3.3975 3.1801 21.74
===============================================================(完)
--发稿 康熙泽; 审校 林高丽
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9