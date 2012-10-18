〔中国房地产〕9月房价同比续降但环比持平,投资基本持稳(更新版)

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(新增评论和细节)
* 9月房价环比几近持平,同比下降1.3%
* 70个大中城市中环比上涨个数较上月回落
* 1-9月房地产开发投资增速略降至15.4%
路透北京10月18日电---中国房地产市场在经历年中的火爆后,随着中央坚持调控不放松逐渐显效,楼市开始企稳.最新数据显示,9月中国房价环比涨幅缩窄至近持平,1-9月投资增速则略微降至15.4%.
路透根据中国国家统计局周四公布数据测算,9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.3%,为连续第七个月同比下跌;环比则略升0.01%,较7,8月0.1%的环比升幅缩窄.
"从房地产投资和价格数据看,房地产市场整个夏天的复苏现在看来已经结束了."法兴银行中国经济师姚炜表示.她并称,在坚持房地产调控,以及银根放松程度不大的情况下,房地产市场短期料能保持现状.
中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.今年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政策,令市场对房价上涨的预期悄然升温.
不过随着中央一再表态抑制投机投资行为的调控政策不放松,并在年中派出督察组监督各地的调控政策执行情况,房地产市场7,8月火热的场面并没有在"金九银十"重现.
统计局数据显示,70个大中城市中,新建商品住宅(不含保障性住房)价格环比上涨的为31个,较上月的35个有所减少.
一线城市中,北京与上海9月新建住宅销售价格指数分别同比下降0.5%和1.6%,环比则上升0.1%和持平.
数据并显示,1-9月房地产开发投资增速从1-8月的15.6%小幅回落至15.4%;商品房销售额增幅则自1-8月的2.2%,继续扩大至2.7%.
"房地产投资从超高速增长回落至15%左右,这一速度还是比较适合国情的,且较为可持续."西南证券首席经济学家王剑辉表示.
他并认为,目前房地产政策不会有明显松动,但在政策限定下还保持这一增速,是行业比较稳定的增长水平.
中国总理温家宝周三表示,中国房地产调控初见成效但依然不稳定,必须坚持调控政策不动摇.调控手段从长期讲还需要逐步完善,更加注重市场和法制手段.[ID:nSB2054349]
中国央行副行长易纲此前则称,中国房地产市场已经趋稳,房地产市场对经济增长而言是很重要的行业,中国目前处在维持楼市稳定的微妙时期.
*房价(较上年同期变动,%)CNHPI=ECI:
9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011年12月 11月 10月 9月
-1.3 -1.4 -1.5 -1.6 -1.5 -1.2 -0.7 0 0.5 1.4 2.2 2.8 3.5
(较上月变动,%):
0.01 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.3 -0.3 -0.1 -0.2 -0.3 -0.2 -0.2 0.0
* 该数据为路透根据统计局数据测算所得新建住宅销售价格,统计局2011年2月起不再计算和发布全国70个大中城市房价涨幅的平均数.(完)
欲了解更多详情,请点选国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9