《中国2012年9月和三季度数据路透调查中值一览表》--10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---以下为中国2012年9月和三季度各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值. 各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币): 2012年三季度实际值 中值 二季 一季 2011/四季 三季 二季 一季 国内生产总值(GDP)同比 7.4 7.4 7.6 8.1 8.9 9.1 9.5 9.7 2012年9月实际值 中值 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 居民消费价格指数(CPI) 1.9 1.9 2.0 1.8 2.2 3.0 3.4 3.6 3.2 4.5 4.1 4.2 5.5 CPI环比 0.3 0.4 0.6 0.1 -0.6 -0.3 -0.1 0.2 -0.1 1.5 0.3 -0.2 0.1 工业生产者出厂价格指数(PPI)-3.6 -3.6 -3.5 -2.9 -2.1 -1.4 -0.7 -0.3 持平 0.7 1.7 2.7 5.0 消费品零售额 14.2 13.2 13.2 13.1 13.7 13.8 14.1 15.2 14.7* n/a 18.1 17.3 17.2 规模以上工业增加值 9.2 9.0 8.9 9.2 9.5 9.6 9.3 11.9 11.4* n/a 12.8 12.4 13.2 固定资产投资(不含农户) 20.5 20.2 20.2 20.4 20.4 20.1 20.2 20.9 21.5* n/a 23.8 24.5 24.9 贸易差额 276.7 207 266.6 251.5 317.3 187 184.2 53.5 -314.9 272.8 165.2 145 170.3 出口 9.9 5.0 2.7 1.0 11.3 15.3 4.9 8.9 18.4 -0.5 13.4 13.8 15.9 进口 2.4 2.4 -2.6 4.7 6.3 12.7 0.3 5.3 39.6 -15.3 11.8 22.1 28.7 广义货币供应量M2 14.8 13.7 13.5 13.9 13.6 13.2 12.8 13.4 13.0 12.4 13.6 12.7 12.9 月度新增人民币贷款 6,232 6,500 7,039 5,401 9,198 7,932 6,818 10,100 7,107 7,381 16,405 5,622 5,868 人民币贷款同比增长(%) 16.3 16.3 16.1 16.0 16.0 15.7 15.4 15.7 15.2 15.0 15.8 15.6 15.8 9月末实际值 中值 6月末 3月末 2011年底 9月末 6月末 3月末 外汇储备(万亿美元) 3.29 3.253 3.240 7,512.61 6,949.97 6,971.64 6,425.28 5,859.7 注: 1.--表示数据未公布. 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据. 3.*表示1-2月数据合并发布. (完) --发稿 张胜男; 审校 张喜良
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9