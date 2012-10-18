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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 11:27 BJT

《中国2012年9月和三季度数据路透调查中值一览表》--10月18日

路透北京10月18日电---以下为中国2012年9月和三季度各项主要宏观经济指标结果,以及当期路透调查预测中值.

  各指标数据(同比%;贸易差额单位为亿美元;新增人民币贷款为亿元人民币):  

                    2012年三季度实际值 中值   二季  一季 2011/四季  三季  二季  一季
  国内生产总值(GDP)同比       7.4       7.4    7.6   8.1      8.9    9.1   9.5   9.7 
  
                       2012年9月实际值 中值   8月     7月    6月     5月    4月    3月    2月    1月 2011/12月 11月    10月         
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       
  居民消费价格指数(CPI)       1.9      1.9    2.0     1.8    2.2     3.0    3.4    3.6    3.2    4.5    4.1    4.2     5.5        
                CPI环比       0.3      0.4    0.6     0.1   -0.6    -0.3   -0.1    0.2   -0.1    1.5    0.3   -0.2     0.1        
  工业生产者出厂价格指数(PPI)-3.6     -3.6   -3.5    -2.9   -2.1    -1.4   -0.7   -0.3   持平    0.7    1.7    2.7     5.0       
  消费品零售额                14.2    13.2   13.2    13.1   13.7    13.8   14.1   15.2   14.7*   n/a   18.1   17.3    17.2      
  规模以上工业增加值          9.2      9.0    8.9     9.2    9.5     9.6    9.3   11.9   11.4*   n/a   12.8   12.4    13.2   
  固定资产投资(不含农户)      20.5    20.2   20.2    20.4   20.4    20.1   20.2   20.9   21.5*   n/a   23.8   24.5    24.9      
 
  贸易差额                    276.7    207  266.6   251.5  317.3   187    184.2   53.5  -314.9  272.8  165.2   145   170.3   
  出口                        9.9      5.0    2.7     1.0   11.3    15.3    4.9    8.9   18.4   -0.5   13.4   13.8    15.9    
  进口                        2.4      2.4   -2.6     4.7    6.3    12.7    0.3    5.3   39.6  -15.3   11.8   22.1    28.7    
   
  广义货币供应量M2            14.8    13.7   13.5    13.9   13.6    13.2   12.8   13.4   13.0   12.4   13.6   12.7    12.9      
  月度新增人民币贷款         6,232    6,500  7,039   5,401  9,198   7,932  6,818 10,100  7,107  7,381 16,405  5,622   5,868  
  人民币贷款同比增长(%)       16.3    16.3   16.1    16.0   16.0    15.7   15.4   15.7   15.2   15.0   15.8   15.6    15.8      
  
                         9月末实际值  中值   6月末      3月末   2011年底      9月末     6月末    3月末 
  外汇储备(万亿美元)       3.29      3.253   3.240   7,512.61   6,949.97   6,971.64  6,425.28  5,859.7
       
  注: 1.--表示数据未公布.
      2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据.
      3.*表示1-2月数据合并发布. (完)

  --发稿 张胜男; 审校 张喜良

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