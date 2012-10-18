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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 11:31 BJT

〔表格〕中国9月社会消费品零售总额分项数据

路透北京10月18日电---以下为中国国家统计局公布的2012年9月全国社会消费品零售总额分项数据.
 
  具体如下(较上年同期%):  

                    2012年9月   8月     7月     6月    5月     4月     3月    1-2月 2011年12月  11月    10月    9月                                               
 社会消费品零售总额   14.2     13.2    13.1    13.7   13.8    14.1    15.2    14.7     18.1     17.3    17.2    17.7                                             
 粮油食品、饮料烟酒   18.5     16.7    16.8    16.8   18.1    18.5    17.9    16.1     28.5     24.7    22.7    24.4                                               
 服装鞋帽、针纺织品   20.4     21.1    18.4    20.2   19.0    19.5    19.4    12.8     26.7     22.5    19.5    27.6                                                            
 化妆品               15.7     17.9    15.1    15.7   14.0    14.2    16.9    18.5     16.9     17.3    15.5    19.5                                                           
 金银珠宝             12.5     14.9    14.0    19.5   18.2    12.5    10.4    19.1     35.6     16.2    32.3    38.5                                                        
 日用品               15.8     17.5    18.2    18.5   15.8    16.0    15.7    16.5     23.4     24.0    20.4    22.0                                             
 体育娱乐用品         19.3     12.9     9.5     4.2    7.8    10.3     7.9     3.7     14.1     15.1     9.8     1.3                                                          
 家用电器和音像器材   13.7     12.1     8.9     9.5    0.5     7.7     8.4    -2.9     33.4     25.0    15.3    19.5                                                     
 中西药品             26.6     21.1    25.9    22.5   25.9    22.7    29.5    21.5     27.2     23.0    24.6    18.0              
 文化办公用品         14.7     21.9    18.9    25.0   22.3    24.0    21.9    11.5     34.1     34.5    35.7    35.3                                                        
 家具类               31.4     25.8    26.4    28.7   21.9    24.0    26.1    25.0     39.2     34.4    33.3    33.6                                                         
 通讯器材类           24.7     27.9    26.3    30.4   26.0    37.6    44.1    43.1     24.8     31.3    24.5    24.8                                                         
 石油及制品类         20.2     13.2    11.3    12.2   14.9    15.9    23.7    20.4     31.1     31.4    34.2    38.7                                                        
 汽车类                1.7      2.4     4.7     6.2    8.0     8.2     8.1    12.7     10.2     11.4    12.6    18.7                                                          
 建筑及装潢材料类     26.9     24.2    25.5    29.3   23.3    24.5    26.3    25.3     37.2     28.4    26.1    26.5(完)

  参看更多细节,请点击国家统计局网站(www.stats.gov.cn/)

  --整理 尹嫄婷; 审校 张喜良

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