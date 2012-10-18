〔表格〕中国9月社会消费品零售总额分项数据

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---以下为中国国家统计局公布的2012年9月全国社会消费品零售总额分项数据. 具体如下(较上年同期%): 2012年9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 2011年12月 11月 10月 9月 社会消费品零售总额 14.2 13.2 13.1 13.7 13.8 14.1 15.2 14.7 18.1 17.3 17.2 17.7 粮油食品、饮料烟酒 18.5 16.7 16.8 16.8 18.1 18.5 17.9 16.1 28.5 24.7 22.7 24.4 服装鞋帽、针纺织品 20.4 21.1 18.4 20.2 19.0 19.5 19.4 12.8 26.7 22.5 19.5 27.6 化妆品 15.7 17.9 15.1 15.7 14.0 14.2 16.9 18.5 16.9 17.3 15.5 19.5 金银珠宝 12.5 14.9 14.0 19.5 18.2 12.5 10.4 19.1 35.6 16.2 32.3 38.5 日用品 15.8 17.5 18.2 18.5 15.8 16.0 15.7 16.5 23.4 24.0 20.4 22.0 体育娱乐用品 19.3 12.9 9.5 4.2 7.8 10.3 7.9 3.7 14.1 15.1 9.8 1.3 家用电器和音像器材 13.7 12.1 8.9 9.5 0.5 7.7 8.4 -2.9 33.4 25.0 15.3 19.5 中西药品 26.6 21.1 25.9 22.5 25.9 22.7 29.5 21.5 27.2 23.0 24.6 18.0 文化办公用品 14.7 21.9 18.9 25.0 22.3 24.0 21.9 11.5 34.1 34.5 35.7 35.3 家具类 31.4 25.8 26.4 28.7 21.9 24.0 26.1 25.0 39.2 34.4 33.3 33.6 通讯器材类 24.7 27.9 26.3 30.4 26.0 37.6 44.1 43.1 24.8 31.3 24.5 24.8 石油及制品类 20.2 13.2 11.3 12.2 14.9 15.9 23.7 20.4 31.1 31.4 34.2 38.7 汽车类 1.7 2.4 4.7 6.2 8.0 8.2 8.1 12.7 10.2 11.4 12.6 18.7 建筑及装潢材料类 26.9 24.2 25.5 29.3 23.3 24.5 26.3 25.3 37.2 28.4 26.1 26.5(完) 参看更多细节,请点击国家统计局网站(www.stats.gov.cn/) --整理 尹嫄婷; 审校 张喜良
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9