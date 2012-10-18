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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 11:36 BJT

〔韩国金融〕穆迪称韩国银行业可抗住家庭债务大量违约

路透10月18日电---穆迪周四表示,韩国银行业可抗住家庭债务大量违约.(完)

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