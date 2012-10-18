《中国房地产焦点》"金九"转趋平静,楼市调控难松动并有望常态化

* 9月楼市基本持稳

* 调控政策料不会明显松动

* 楼市调控有望常态化

* 大型房企拿地意愿上升

作者 宿泱韫

路透北京10月18日电---在经历年中一波热潮后,中国房地产市场在传统的销售旺季"金九"转趋平静,投资增速亦稳中有降,显示在严厉调控不放松的政策基调下,市场谨慎心态再度浮现.

分析人士认为,考虑到中国经济结构转型的大背景,中央并不会放任房地产再现过去20-30%的高投资增速,未来调控政策仍不会明显放松并有望常态化,以保持目前较为合理的楼市发展.

"目前看政府(对房地产调控政策)并没有明显放松迹象,"易居中国研究总监回建强表示,"中国经济在转型,政府不希望房地产投资所占经济比重过高."

路透根据中国国家统计局周四公布数据测算,9月70个大中城市新建住宅销售价格同比下降1.3%,为连续第七个月同比下跌;环比则略升0.01%,较7,8月0.1%的环比升幅缩窄.[ID:nSB2055795]

数据并显示,1-9月房地产开发投资增速从1-8月的15.6%小幅回落至15.4%;同期新开工面积则下降8.6%,降幅比上月扩大1.8个百分点.而商品房销售额增幅则自1-8月的2.2%,扩大至2.7%.[ID:nSB2055785]

"从70个大中城市的房价变化情况看,当前房地产市场总体还是稳定的.房价的变化延续了稳中有降的趋势."国家统计局发言人盛来运在新闻发布会上表示.

中国号称史上最严厉的房地产调控政策已实施近三年.今年上半年为稳增长推出的一系列举措,包括降息降准等货币宽松政策,令市场对房价上涨的预期悄然升温.

不过随着中央一再表态抑制投机投资行为的调控政策不放松,并在年中派出督察组监督各地的调控政策执行情况,房地产市场7,8月火热的场面并没有在"金九银十"重现.

"在经济探底的背景下,货币政策和房地产调控政策仍将延续目前趋势,四季度房地产业仍将向好."中国指数研究院在数据公布后发表报告预期,在推盘量放大的背景下,四季度成交量相比三季度有望继续增长,且由于去年基数较低同比增长也会比较明显,投资开工等指标将稳中趋升.

上海地产类指数.SSEP周四午盘上涨3.28%,远高于沪综指.SSEP1.3%的升幅,龙头房企万科(000002.SZ)涨幅近4%.

**调控政策料持稳**

房地产业上下游波及行业众多,对国民经济有着举足轻重的作用,在2008-09年金融危机时期,房地产投资以20-30%的高速增长,虽令中国经济免于陷入衰退泥沼,但同时也滋生了泡沫,房价一路高攀.为此,中央展开一轮旨在抑制投机和投资行为的房地产调控,并在今年显现政策效果.

业内人士普遍认为,随着三季度经济的筑底企稳,稍早因"稳增长"放宽货币政策进而导致楼市回暖的现象很难再现,中央对调控的态度不会轻易放松.

"房地产投资从超高速增长回落至15%左右,这一速度还是比较适合国情的,且较为可持续."西南证券首席经济学家王剑辉表示.

他认为,目前房地产政策不会有明显松动,但在政策限定下还保持这一增速,是行业比较稳定的增长水平.

中国国务院周三在安排部署四季度经济工作时即强调,要坚定不移地搞好房地产市场调控.严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,抓紧研究制定符合中国国情、系统配套、科学有效、稳定可预期的房地产市场调控政策体系.推进保障性安居工程建设.加快普通商品住房土地供应,有效增加普通商品房供给.[ID:nSB2056109]

中国房地产业协会副会长朱中一稍早亦指出,当前房地产调控取得了明显成效,并建议将调控措施常态化,逐步与中长期制度相衔接.

与商品房市场调控相呼应的是,保障房建设则加速进行.今年1-9月,全国城镇保障性安居工程新开工720万套,开工率为97%,基本建成480万套,完成投资9,600亿元人民币.已实现今年全年新开工700万套以上的目标,接近基本建成500万套的计划.

"再出现10年4月或11年1月这种强力的(调控)政策概率不大,更多是从中长期制度性角度去建立可持续的政策.年底有可能会推广房产税."莫尼塔房地产分析师施琪表示.

而据国内媒体此前报导,国家税务总局官员近期透露,房产税下一步扩大试点范围,并逐步建立房地产税制度,房地产税深化可能在年底或明年3月份以后.

**大型房企拿地热情高涨**

尽管"金九银十"成色不足,但期间多地政府推出大量土地出让计划,大型房企竞相拿地,溢价率也一路走高,颇引人瞩目.

据中指院报告,三季度企业拿地热情回升,十大代表企业拿地面积环比增长33%,但同比仍下降7%.万科、龙湖(0960.HK)等品牌房企拿地最为积极.

上海证券地产分析师舒廷飞就近期土地市场热络解释称,主要是由于5-7月销售改善,多数开发商资金压力缓解;加之9月后地方政府土地出让的质和量都有提升.且目前土地出让热点在一线城市,其商住地块本身具有稀缺性,也吸引了有资金实力的大开发商参与.

根据国土资源部土地市场动态监测与监管系统的监测结果,三季度全国土地出让总面积和价款分别为9.02万公顷和7,175亿元,同比分别减少7.2%和15.6%,环比则分别增加30.1%和47.6%,带动前三季度降幅有所减小.

不过,对于三季度出让数据出现回暖迹象,国土资源部专家认为,仅是"底部回升",全面反弹动力不足,处于平稳可控态势.

链家地产市场研究部常清认为,虽然从短期数据来看,土地市场出现回暖,甚至有担心土地市场过热会影响到市场预期,对调控产生不利影响.但是从土地购置开支同比和房企土地储备两个指标的变化来看,土地市场虽然升温,尚未火热,从绝对值来说,整体房企的土地储备还有减小趋势.

但他同时指出,虽然房企在拿地时较为理性,但由于近两年企业大力去库存减少了拿地规模,如今市场已经有所企稳,"预计年底销售压力不大,企业补库存意愿增强,四季度拿地依然会比较积极." (完)