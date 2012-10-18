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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 11:50 BJT

〔新债招标〕中国广发证券三个月期短融中标利率为4.00%--业内人士

路透上海10月18日电---业内人士周四透露,中国广发证券(000776.SZ)上午在银行间债市招标
发行的45亿元人民币三个月(90天)短期融资券,中标利率为4.00%.

  该期券设定的招标利率区间为3.60%-4.10%,主要发行条款如下:

   发行人   核定最高发行  拟发规模  期限     利率     承销商    主体评级   起息日   上市日
           余额(亿元)     (亿元)    (月)                                  (缴款日)
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  广发证券     135          45       3      4.00%   工行/农行等   AAA       10/19    10/22 
 (000776.SZ)
  ========================================================================================
 (完)

  --发稿 刘昕; 审校 张喜良

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