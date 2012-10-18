《中国金融分析》央行单周净回笼创年内次高,经济回暖预期政策料维稳

* 逆回购力度大减本周净回笼2,210亿,为年内次高

* 资金需求减弱及逆回购大量到期,央行"被动"回收

* 逆回购利率均持平,稳定机构心理预期

* 中国经济增长有望回暖,政策料持稳以待

作者 李宏薇

路透上海10月18日电---中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.

业内人士指出,人民币走升可能导致的外汇占款增加等因素,支撑未来资金面;加之近期公布的多项数据,显示四季度中国经济很可能企稳回升,货币政策"以静制动"或仍是上选.

央行今日稍早招标的200亿元七天期逆回购,中标利率持平于3.35%;同时进行的100亿元14天期操作,利率亦持稳在3.45%.加上周二进行的总额760亿元七天及28天期逆回购操作,本周净回笼规模达2,210亿元.据路透统计,今年单周净回笼的高点出现在春节后一周(1月30日-2月3日),规模为3,510亿元.

宏源证券债券研究主管何一峰表示,本周大规模净回笼"被动"性质或更多.资金"央行是敞开供应,但需求不济."

他解释说,近期市场资金面持续宽松,机构对公开市场需求本已减弱,加之二级市场回购利率偏低吸引需求,这种情况下逆回购大幅减量并不意外.

以具有可比性的七天期品种为例,自国庆节后起,银行间资金市场七天期质押回购CN7DRP=CFXS加权利率基本一路下行,近日徘徊在2.8%附近,较同期限逆回购利率3.35%的水平低约50个基点(bp).

兴业银行债券分析师郭草敏也认为,央行逆回购操作本意即为平滑短期资金分布,资金向宽情况下,操作减量并实现大规模净回笼,"不代表政策转向."

二级市场质押式回购利率的稳定表现,亦印证机构对央行公开市场抽水的淡定接受心态.

银行间市场多数质押回购加权利率CNREPO=CFXS周四早盘下行,但14天期涨逾20个基点(bp).虽然今日央行公开市场逆回购操作进一步缩量,本周净回笼量级跃至逾2,000亿元人民币,但并未打破近日流动性偏宽松的局面.[ID:nSB2055897][CN/CN]

借助大规模逆回购操作,此前三周央行公开市场均为净投放,累计金额达6,300亿元.其中上周净投放量为1,640亿元.

**资金向宽及经济回暖,政策维稳为上**

随着进出口贸易及国内生产总值(GDP)等一系列经济数据的公布,对中国经济四季度有望回升的预期日渐强烈.加之近期人民币攀升可能增加未来外汇占款,带来的流动性改善,货币政策可能有望维稳的预期进一步增强.

"货币政策估计不会有大的调整,(因预计中国)经济在四季度企稳并略有回升,"北京一大型券商研究认为.

国家统计局今日稍早公布数据显示,三季度GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055807]

另外,近来人民币汇率的强劲走势,有望令未来外汇占款增量得到有效恢复甚至更高水平的增长.这无疑对资金面形成支撑,从而减弱降准的必要性.

如果"外面的水(大量)流进来,央行就不用那么放水了,"何一峰指出.

7月下旬以来,中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS一路走升.粗略统计,至今不到三个月时间,人民币升值已逾2%.这种升势在十一之后更为明显.人民币汇价最新已在6.25左右水平.在已公布的今年前八个外汇占款中,除1月和3月增量超过1,000亿元以外,其余月份变动仅为增加数百亿甚至减少.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 760

(周四) 300

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 3,370

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净回笼 2,210

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**公开市场回购及央票未到期表格[CN/MMTCN-CFACT](完)

--审校 林高丽

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