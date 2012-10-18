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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 12:14 BJT

〔东京汇市〕欧元持于一个月高位附近,因全球经济乐观情绪受到提振

* 西班牙公债收益率下降,预示周四公债标售或进展顺利

* 美国房屋数据意外向好提振风险偏好

* 中国GDP及其他数据与预期相符或高于预期

* 美元/日圆触及一个月高位

路透东京/悉尼10月18日电---欧元兑美元持于一个月高位附近,因为西班牙公债收益率(殖利率)下降、美国房屋数据表现强劲、以及中国经济年末将反弹的预期,均提振了对全球经济的乐观情绪.

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