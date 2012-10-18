〔路透基点〕中嘉网路400亿台币再融资贷款已签署协议

路透香港10月18日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,中嘉网路的402亿台币(13.8亿美元)再融资案已于9月25日签署.

六家牵头行和簿记行是台湾银行(105亿台币)、国泰世华银行(87.77亿台币)、京城银行(41亿台币)、东方汇理银行(32亿台币)、星展银行(28亿台币)和花旗集团(26亿台币).台湾银行兼任额度代理行,国泰世华银行是文件代理行,花旗集团为担保品控管行.

玉山银行、华南银行、土地银行、兆丰国际商业银行、上海商业储蓄银行、台新银和合作金库各提供11.73亿台币,并分享牵头行头衔.

该贷款由借款人的股票和机械做担保,包含251.97亿台币的A部分定期贷款,作为再融资用,以及120亿台币的B部分定期贷款,用于向私募股权公司安博凯(MBK Partners LP)发放股利,还包括30亿台币的C部分循环信贷,用于营运资本.

该贷款有延长一年的选择权.

贷款利率为较次级市场商业本票利率加码,幅度视借款人整体债务与年率化未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比而定.

该比例为7.1倍以上则加码280个基点;5.6-7倍加码250个基点;4.1-5.5倍加码220个基点;3.1-4倍加码190个基点;3倍或以下加码170个基点.

根据起始利率250个基点,承贷30亿台币或以上的牵头行,A部分和B部分综合收益为264个基点,C部分为260个基点,有70个基点的前端费.

A部分和B部分平均年限为4.99年.(完)