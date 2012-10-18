〔路透基点〕中嘉网路400亿台币再融资贷款已签署协议

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透香港10月18日电---汤森路透旗下基点援引银行业消息人士报导称,中嘉网路的402亿台币(13.8亿美元)再融资案已于9月25日签署.
六家牵头行和簿记行是台湾银行(105亿台币)、国泰世华银行(87.77亿台币)、京城银行(41亿台币)、东方汇理银行(32亿台币)、星展银行(28亿台币)和花旗集团(26亿台币).台湾银行兼任额度代理行,国泰世华银行是文件代理行,花旗集团为担保品控管行.
玉山银行、华南银行、土地银行、兆丰国际商业银行、上海商业储蓄银行、台新银和合作金库各提供11.73亿台币,并分享牵头行头衔.
该贷款由借款人的股票和机械做担保,包含251.97亿台币的A部分定期贷款,作为再融资用,以及120亿台币的B部分定期贷款,用于向私募股权公司安博凯(MBK Partners LP)发放股利,还包括30亿台币的C部分循环信贷,用于营运资本.
该贷款有延长一年的选择权.
贷款利率为较次级市场商业本票利率加码,幅度视借款人整体债务与年率化未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)之比而定.
该比例为7.1倍以上则加码280个基点;5.6-7倍加码250个基点;4.1-5.5倍加码220个基点;3.1-4倍加码190个基点;3倍或以下加码170个基点.
根据起始利率250个基点,承贷30亿台币或以上的牵头行,A部分和B部分综合收益为264个基点,C部分为260个基点,有70个基点的前端费.
A部分和B部分平均年限为4.99年.(完)
--编译 程琳; 审校 高琦
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9