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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 12:26 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元受到支撑,因中国数据扶助风险偏好

路透惠灵顿/悉尼10月18日电---澳元和新西兰元兑日圆周四均触及数周高位,受助于风险偏好稳健,因为市场从中国公布的一系列经济报告中看到一些鼓舞人心的迹象.

上日有关西班牙可能获得信贷额度的传闻,以及穆迪维持该国债信评级在投资级别的决定,在全球范围内帮助提振了对风险较高资产的买需.

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