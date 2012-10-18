〔中国汇市〕人民币早盘持稳成交清淡,经济企稳或提供续升动力

* 人民币走稳,三季度经济数据出炉后未见明显反应

* 客盘结售汇意愿均不强

* 人民币仍面临多方面升值压力

* 在当前水平上出现大幅升贬值可能性不大

路透北京10月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四早市走稳,整体交易清淡.人民币中间价连续第六日走高,但升幅甚微.中国三季度经济数据发布后,市场亦未见明显反应.

上海一股份制银行交易员称,三季度数据显示经济企稳向好,人民币仍面临升值压力,这使结售汇都有所犹豫."现在人民币升值到了一定位置,大家都不愿意结汇了,但让客户购汇大家又都不愿相信."

他预计,从技术上看人民币升值态势仍然没有结束,基本面和国内外环境都对人民币形成支撑,这也是客户眼下不愿购汇的原因.

北京时间12:12,人民币兑美元即期报6.2551元,上日收报6.2545元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3021元,上日中间价为6.3028元.

中国国家统计局周四公布,三季度中国实现GDP同比增长7.4%(路透调查中值为7.4%),上季度为7.6%;GDP环比增长2.2%.优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055807]

艾拓思资本集团高级分析师陈迪认为,当前人民币升值压力仍然存在,"全球衰退的大环境下中国经济仍然保持相对稳健的增长.包括国庆、元旦甚至明年春节都会带动四季度需求并拉动经济."

此外,央行通过逆回购缓解资金市场流动性紧张局面,同时受QE3等因素影响资本流入都会令国内资本市场接下来出现反弹;加之美国大选和国际贸易保护主义等也在给人民币施加升值压力,都会在人民币近期大幅走升后继续形成支撑.

陈迪预计,短期内在6.25一线盘整后人民币有可能回软至6.3元,但春节以前回升至6.2元的概率偏大.同时,就目前水平而言,人民币兑美元接下来也不太会出现大幅度的升贬值.

东京汇市欧元兑美元EUR=降0.4%至1.2986美元,脱离周五所及两周高位1.3072.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3590/15,上日尾盘为6.3500.

北京时间12:13,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2535/75元,上一交易日尾盘报6.2500元.

而国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.[ID:nSB2053043]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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