版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 12:45 BJT

〔中国债市动态〕现券早盘走势仍偏弱,经济企稳信号施压债市

路透北京10月18日电---中国银行间市场现券周四早盘走势仍偏弱.市场人士表示,中国刚公布的第三季经济数据显好,经济底部基本确立,债市因此承压,中长期利率债表现较明显一些.

"(现券)收益率略微向上,七年以上国债表现明显些,"上海一银行交易员称,"数据(市场此前)预期到了,工业增加值等挺不错的,经济不会再烂了,对债市有点偏利空的影响."

他进一步指出,经济增长数据尚可,可能继续延后刺激政策的推出进程,当前债市不再具备大波段行情的可能性;机构交易热情一般,多倾向于观望等待新的指引.

上海另一大型银行交易员亦指出,交易心态偏谨慎,短期内债市或呈现弱势整理走势.

广发证券固定收益首席分析师徐寒飞指出,基本面、资金面和供求关系等或均将趋偏利空债市,中低等级信用债,唯有待现券全面反映利空因素,相对收益价值浮现后,交易机会才会浮现.

尽管三季度中国GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055705]

剩余期限约6.89年的国债120016券最新最优报价CN120016=CFXM为3.4700%/3.4550%,上日尾盘为3.4550%/3.4401%;剩余期限约3.75年的中期票据12中石油MTN2券最新最优报价CN1282254=CFXM为4.40%/4.40%,上日尾盘为4.38%/4.38%.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐