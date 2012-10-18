〔中国债市动态〕现券早盘走势仍偏弱,经济企稳信号施压债市

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---中国银行间市场现券周四早盘走势仍偏弱.市场人士表示,中国刚公布的第三季经济数据显好,经济底部基本确立,债市因此承压,中长期利率债表现较明显一些.
"(现券)收益率略微向上,七年以上国债表现明显些,"上海一银行交易员称,"数据(市场此前)预期到了,工业增加值等挺不错的,经济不会再烂了,对债市有点偏利空的影响."
他进一步指出,经济增长数据尚可,可能继续延后刺激政策的推出进程,当前债市不再具备大波段行情的可能性;机构交易热情一般,多倾向于观望等待新的指引.
上海另一大型银行交易员亦指出,交易心态偏谨慎,短期内债市或呈现弱势整理走势.
广发证券固定收益首席分析师徐寒飞指出,基本面、资金面和供求关系等或均将趋偏利空债市,中低等级信用债,唯有待现券全面反映利空因素,相对收益价值浮现后,交易机会才会浮现.
尽管三季度中国GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055705]
剩余期限约6.89年的国债120016券最新最优报价CN120016=CFXM为3.4700%/3.4550%,上日尾盘为3.4550%/3.4401%;剩余期限约3.75年的中期票据12中石油MTN2券最新最优报价CN1282254=CFXM为4.40%/4.40%,上日尾盘为4.38%/4.38%.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9