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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 12:58 BJT

〔中国新债〕国开行下周二将第三次增发38-42期固息债,总额至多300亿元

路透上海10月18日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(23日)第三次增发第38-42期五期固息债,期限分别为一年、三年、五年、七年和10年,增发总额至多300亿元人民币.

刊登在中国债券信息网的公告显示,本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS至多50亿元,三年(39期)CN120239=CFXS、五年(40期)CN120240=CFXS和七年(41期)CN120241=CFXS上限60亿元,10年(42期)CN120242=CFXS品种至多70亿元.

在招标方式上,是次增发与上次不同,一年、五年和10年品种采用单一价格(荷兰式)方式,三年和七年采用多种价格(美国式)招标方式.上述债券均不设立基本承销额,上市后同对应的原债券合并交易.

公告并称,本次债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.

国开行于9月11日首次发行了第38-42期固息债,期限为一、三、五、七和10年,该行并于9月25日和10月9日分别该五期债券进行增发.上述三次发行结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

9月11日首发: 3.19% 3.8087% 4.0741% 4.1902% 4.29%

9月25日第一次增发: 3.3825% 3.9110% 4.1192% 4.2356% 4.3183%

10月9日第二次增发: 3.4439% 3.8753% 4.0733% 4.2027% 4.2979%

该行并称,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量一般不超过400亿元.

中国国家开发银行[CHDB.UL]第二次增发38-42期固息债时,虽然一年期品种较前次发行量有所削减,但市场对未来资金面前景仍存忧虑,抑制了一年期品种的参与热情,认购倍数一般且中标收益率大幅高于预期.[ID:nSB2037637]

上述增发债具体条款如下:

第38-42期第三次增发

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发行总量 至多300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 10月23日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/5/10年:单一利率(荷兰式)招标方式

3/7年:多种利率(美国式)招标方式

缴款日 10月26日

起息日 9月17日

分销期 10月24日-10月26日

上市日 一年:10月30日;

三年、五年、七年和10年:11月1日

基本承销额 不设立

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)

参看详情,可点选中国债券信息网(here)

--发稿 刘昕; 审校 林高丽

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