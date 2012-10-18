〔中国新债〕国开行下周二将第三次增发38-42期固息债,总额至多300亿元

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透上海10月18日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(23日)第三次增发第38-42期五期固息债,期限分别为一年、三年、五年、七年和10年,增发总额至多300亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示,本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS至多50亿元,三年(39期)CN120239=CFXS、五年(40期)CN120240=CFXS和七年(41期)CN120241=CFXS上限60亿元,10年(42期)CN120242=CFXS品种至多70亿元.
在招标方式上,是次增发与上次不同,一年、五年和10年品种采用单一价格(荷兰式)方式,三年和七年采用多种价格(美国式)招标方式.上述债券均不设立基本承销额,上市后同对应的原债券合并交易.
公告并称,本次债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%.各品种均无兑付手续费.
国开行于9月11日首次发行了第38-42期固息债,期限为一、三、五、七和10年,该行并于9月25日和10月9日分别该五期债券进行增发.上述三次发行结果如下:
一年 三年 五年 七年 10年
9月11日首发: 3.19% 3.8087% 4.0741% 4.1902% 4.29%
9月25日第一次增发: 3.3825% 3.9110% 4.1192% 4.2356% 4.3183%
10月9日第二次增发: 3.4439% 3.8753% 4.0733% 4.2027% 4.2979%
该行并称,国开行将隔周对首次发行的以上各品种进行增发,一般以三个月为一个周期,每次每品种发行量视市场情况进行调整,每品种募集总量一般不超过400亿元.
中国国家开发银行[CHDB.UL]第二次增发38-42期固息债时,虽然一年期品种较前次发行量有所削减,但市场对未来资金面前景仍存忧虑,抑制了一年期品种的参与热情,认购倍数一般且中标收益率大幅高于预期.[ID:nSB2037637]
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第三次增发
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发行总量 至多300亿
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%
招标时间 10月23日
1/3/5年:9:30-10:30
7/10年:9:30-11:10
招标方式 1/5/10年:单一利率(荷兰式)招标方式
3/7年:多种利率(美国式)招标方式
缴款日 10月26日
起息日 9月17日
分销期 10月24日-10月26日
上市日 一年:10月30日;
三年、五年、七年和10年:11月1日
基本承销额 不设立
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 刘昕; 审校 林高丽
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2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9