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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 12:48 BJT

〔东京美债〕10年期美债在亚洲时段回吐部分涨幅,因中国数据略胜预期

路透新加坡10月18日电---美国10年期公债周四回吐小部分此前涨幅,因一串中国经济数据符合或略高于市场预期,缓解了一些对中国经济前景的担忧.

10年期美国公债收益率(殖利率)US10YT=RR一度触及盘中高位1.82%,最新报1.813%,在中国数据出炉后从1.808%左右水平上扬.10年期美债收益率日内仍较周三美国尾盘水平跌1个基点,价格仍涨约2/32.

三井住友银行资深全球市场分析师Satoshi Okagawa表示,尽管中国第三季国内生产总值(GDP)等数据并不强劲,但也不像一些人此前预期的那么疲软.

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