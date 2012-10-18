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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 13:12 BJT

〔中国新债〕国电集团下周二将发行82亿元短期融资券,期限一年

路透上海10月18日电---中国国电集团公司周四公告称,将于下周二(23日)簿记建档发行今年第三期
82亿元人民币短期融资券,期限一年.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (月)                                      (缴款日)
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  国电集团     82        82      12   10/23簿记建档  中信银行    AAA       10/24       10/25
                                                     国开行
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  国电集团为中国五大发电集团之一,旗下有上市公司国电电力(600795.SS).(完)

  参看详情,可点选上海清算所网站(here)

  --发稿 刘昕; 审校 林高丽

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