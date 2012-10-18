〔中国经济〕前瞻性地调节社会融资总规模,落实好结构性减税政策--国务院

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 四季度坚持把稳增长放在更加重要位置
* 保持合理的市场流动性和新增贷款规模
* 落实好结构性减税政策和外贸稳增长政策
* 扩大债券发行规模,促进资本市场稳定健康发展
路透北京10月18日电---中国国务院就四季度经济工作提出,坚持把稳增长放在更加重要的位置,坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策,前瞻性地调节社会融资总规模,保持合理市场流动性和新增贷款规模.
国务院周三召开的常务会议指出,要落实好结构性减税政策,稳步推进营业税改征增值税试点,强化预算支出管理,优化信贷结构,扩大债券发行规模,促进资本市场稳定健康发展.
"实施好扩大节能家电等产品消费的政策.推进国家重点在建续建项目建设,加大金融支持,加快工程进度."中国政府网周四刊登会议新闻稿称.
支持民间资本进入符合国家产业政策的行业和领域.引导企业加大技术改造投入,继续严格控制"两高"和产能过剩行业扩张,毫不放松地抓好农业生产,稳定农业发展好形势.
会议指出,要着力深化改革和扩大开放,继续深入推进财税、投融资、电价、行政审批等领域改革.制定收入分配制度改革总体方案和农村集体土地征收条例.认真落实促进外贸稳定增长的政策措施.
同时坚定不移地搞好房地产市场调控.严格实施差别化住房信贷、税收政策和住房限购措施,抓紧研究制定符合中国国情、系统配套、科学有效、稳定可预期的房地产市场调控政策体系.推进保障性安居工程建设.加快普通商品住房土地供应,有效增加普通商品房供给.
会议指出,当前中国经济社会发展面临的国内外环境仍然错综复杂.世界经济复苏步伐放缓,贸易投资保护主义抬头,扩大外需面临不少制约因素.内需保持较快增长的难度不小,企业效益下降、财政收入增速减缓比较明显,经济趋稳的基础还不够稳固.
"确保政策落实到位、见到成效,努力全面实现今年经济社会发展目标".会议称.
此前中国总理温家宝在经济形势座谈会上表示,三季度的经济形势比较好,经济增速基本趋于稳定并会进一步企稳,中国有信心实现全年的经济社会发展目标[ID:nST0565863].
中国周四公布三季度经济数据显示,尽管三季度中国GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055705].(完)
--发稿 沈燕; 审校 黄凯
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