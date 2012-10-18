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货币新闻 | 2012年 10月 18日 星期四 14:44 BJT

哈佛科学家称月球曾是地球的一部分

(本文由路透中文网编译)

路透10月17日电---哈佛科学家提出了一项新理论：月球曾经是地球的一部分，在地球经历了与另外一个物体的巨大碰撞后脱离。

科学家Sarah Stewart和Matija Ćuk在《科学》杂志周三发表的文章中称，他们的理论将可以解释地球和月球为何拥有相似组成和化学成分。

他们称，在月球形成时，地球旋转的速度更快，一天的实际时间只有两到三个小时。

两位科学家在哈佛一网站发表的一篇文章中称，由于地球旋转速度如此之快，一个巨大的冲击可以让地球上飞出的物质足够形成月球。(www.fas.harvard.edu/~planets/sstewart/Moon.html)

根据这一新理论，通过地球围绕太阳以及月球围绕地球间的引力相互作用，地球随后达到了目前的旋转速度。

两位科学家指出，他们的想法不同于现有的主流理论。目前的主流思想认为月球是由与地球相撞的另一物体的物质形成的。（完）

--编译：靳怡雯 发稿：程芳

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