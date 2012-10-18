多数选民认为第二轮辩论奥巴马胜出

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(本文由路透中文网编译)
路透华盛顿10月17日电---据周三发布的路透/益普索调查，美国选民认为，在第二轮总统候选人辩论中，总统奥巴马的表现大幅领先于共和党总统候选人罗姆尼。
调查发现，48%的注册选民认为奥巴马在周二的辩论中占据了上风，33%的人则认为罗姆尼胜出。
这一结果也反映了观察人士的广泛共识，他们称奥巴马在这一轮辩论中的强硬态度让他占据上风。在10月3日举行的第一轮辩论中，外界广泛认为罗姆尼胜出。
“显然，本次辩论可以算得上奥巴马的一次转机。与第一轮辩论相比他表现更强，而这也体现在这些数字中，”益普索调查员Julia Clark说道。
在周二辩论结束后，奥巴马的支持率上升5个百分点至55%，罗姆尼的支持率下降2个百分点至48%。
在一系列问题以及个人特质上，包括经济治理能力以及是否在总统位置上足够强硬，选民对奥巴马的看法也有些许提升。
在辩论中，奥巴马针对就业、能源以及利比亚问题向罗姆尼发起猛攻。他的激进表现，让那些对他在第一轮辩论中失利感到失望的民主党支持者振奋。（完）
--编译：张家伟 发稿：王燕焜
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