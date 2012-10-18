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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 13:52 BJT

〔台湾股市〕平盘作收,鸿海上涨而电脑和百货类板块下跌

路透台北10月18日电---台湾股市周四收平,苹果(AAPL.O)供应商鸿海(2317.TW)升0.1%,此前媒体报导,苹果将提高鸿海及其他公司的代工、零组件价格.

加权股价指数.TWII收高0.01%,或1.01点,报7,465.41点.跌幅最大的是电脑及周边设备类指数.TCPI和百货贸易类指数.TDEI,二者双双下挫逾0.9%.

外资周三卖超台股,本月累计卖超112亿台币.(完)

--编译 梁睿雪;审校 隋芬

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