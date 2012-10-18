《投行看数据》中国经济企稳向好,年内降息无望但降准仍可期

路透北京10月18日电---中国三季度国内生产总值(GDP)和9月宏观数据周四出炉后,数家投行报告表示对中国经济企稳回升的信心,在政策方面,则认为年内已几无降息可能,虽不排除降准但必要性已有下降.

美银美林中国经济学家陆挺等认为,三季度GDP 7.4%的增速可能已是低谷,虽然增速或许还需几个季度才能明显恢复,但硬着陆的风险越来越小,今明两年GDP增速甚至可能高于该行7.6%的预估.

摩根大通则称,随着政策放松开始显效,中国经济企稳并略有改善.

"尽管存在一些季节性因素影响,如经济活动提前至十一长假前,9月宏观数据仍显示,国内外需求端出现一些令人鼓舞的改善迹象,"报告称.

摩根大通预计,政策的温和放松还会在实体经济中继续显效,因而维持四季度经济增长8.2%,全年7.6%的预估,2013年则料为8.0%.

中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓至7.4%,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧.[ID:nSB2055705]

在政策方面,美银美林预计未来还会有更多支持,政府在加速新项目开工和在建项目建设上会更加积极.货币政策上,则预计到年底不会再降息,另外,考虑到人民币存款增加以及资金流出有些转向,降准的必要性有所下降,目前仍维持两次降准,每次50个基点的预估.

摩根大通亦认为,由于经济增长动力逐渐恢复,通胀率年底料趋升,年内不太可能降息.而且接下来重要政治事件较多,也暗示短期货币政策明显放松的可能越来越小.

"我们预计年内还有一次下调存款准备金率,为50个基点,利率则维持不变."摩根大通报告称.

该投行预计中国10月CPI仍在当前水准附近,年底则将受基数影响逐渐上升,全年预计在2.7%,远低于政府4%的通胀目标.(完)