《投行看数据》中国经济企稳向好,年内降息无望但降准仍可期

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---中国三季度国内生产总值(GDP)和9月宏观数据周四出炉后,数家投行报告表示对中国经济企稳回升的信心,在政策方面,则认为年内已几无降息可能,虽不排除降准但必要性已有下降.
美银美林中国经济学家陆挺等认为,三季度GDP 7.4%的增速可能已是低谷,虽然增速或许还需几个季度才能明显恢复,但硬着陆的风险越来越小,今明两年GDP增速甚至可能高于该行7.6%的预估.
摩根大通则称,随着政策放松开始显效,中国经济企稳并略有改善.
"尽管存在一些季节性因素影响,如经济活动提前至十一长假前,9月宏观数据仍显示,国内外需求端出现一些令人鼓舞的改善迹象,"报告称.
摩根大通预计,政策的温和放松还会在实体经济中继续显效,因而维持四季度经济增长8.2%,全年7.6%的预估,2013年则料为8.0%.
中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓至7.4%,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,预计四季度经济回升,全年实现7.5%增长目标无忧.[ID:nSB2055705]
在政策方面,美银美林预计未来还会有更多支持,政府在加速新项目开工和在建项目建设上会更加积极.货币政策上,则预计到年底不会再降息,另外,考虑到人民币存款增加以及资金流出有些转向,降准的必要性有所下降,目前仍维持两次降准,每次50个基点的预估.
摩根大通亦认为,由于经济增长动力逐渐恢复,通胀率年底料趋升,年内不太可能降息.而且接下来重要政治事件较多,也暗示短期货币政策明显放松的可能越来越小.
"我们预计年内还有一次下调存款准备金率,为50个基点,利率则维持不变."摩根大通报告称.
该投行预计中国10月CPI仍在当前水准附近,年底则将受基数影响逐渐上升,全年预计在2.7%,远低于政府4%的通胀目标.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 林高丽
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路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9