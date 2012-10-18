《中国企业债发行日程表》--10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *黄冈城市建 10 7 7.10% AA 10/19-10/23 国开证券 设投资有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== *青州宏源公有 8 7 7.35% AA- 10/19-10/23 齐鲁证券 资产经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) 4 6 7.25% (第3-6年末每年偿还25%本金/北京首创担保有限责任公司提供担保) ==================================================================================== *海亮集团 4 6 前三年6.50% AA 10/19-10/25 中银国际 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保) 6 7 前五年6.75% (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权/自有土地所有权提供担保) ==================================================================================== *娄底城市建设 13 6 7.28% AA 10/19-10/26 银河证券 投资集团有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== *北京金融 19 7 5.00%-5.40% AAA 10/22-10/26 国信证券 街投资集团 (附第五年末发行人上调利率选择权和投资者回售选择权) ==================================================================================== 海南港航控 8.5 7 6.80% AA- 10/18-10/19 宏源证券 股有限公司 (第5-6年末每年偿还30%本金,第7年末偿还40%本 金/上市公司海峡股份及海口港大厦房产为担保) ==================================================================================== 湖南城陵矶临 10 6 7.70% AA 10/15-10/19 银河证券 新区开发投资公司港 ==================================================================================== 运城城投 8 7 7.48% AA 10/15-10/19 长江证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 惠安国有资产 8 7 7.50% AA- 10/15-10/19 兴业证券 投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 秦皇岛开发区 14 7 7.46% AA- 10/17-10/19 摩根士丹利华鑫证券 国有资产经营有限公司 (第3-7年末每年偿还20%本金;秦皇岛城市发展投资控股集团提供担保) ==================================================================================== 钦州市开发投 9 7 7.10% AA 10/16-10/22 国海证券 资集团有限公司 (第5-7年末每年偿还30%本金/发行人旗下公司提供土地担保) ==================================================================================== 宁夏上陵实业 5 6 前三年7.40% AA- 10/18-10/22 国海证券 集团有限公司 (附第三年末发行人上调利率选择权和投资者回 售选择权/全资子公司以拥有房地产提供担保) ==================================================================================== 湖南常德市 7 6 7.18% AA 10/18-10/22 广发证券 德源投资开发公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ==================================================================================== 德达城市建 10 7 7.14% AA 10/18-10/22 海通证券 设投资运营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆永川区惠 12 7 7.33% AA 10/16-10/22 国信证券 通建设发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆江北区国 18 7 7.20% AA 10/16-10/22 首创证券 有资产经营管理公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 张家界市经 8 7 7.40% AA- 10/18-10/24 国开证券 济发展投资集团 (第5-6年末每年偿还20%本金/自有土地提供担保) ==================================================================================== 七台河市城市 10 7 7.30% AA 10/18-10/24 国开证券 建设投资发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 海通证券 ==================================================================================== 韶关市金 14 7 7.30% AA 10/18-10/24 广州证券 叶发展公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 池州城市经 9 7 7.17% AA- 10/17-10/26 民生证券 营投资有限公司 (以自有土地使用权担保) ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 康熙泽; 审校 林高丽 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9