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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 14:36 BJT

〔韩国股市〕小幅收高,蓝筹股涨跌不一

路透首尔10月18日电---韩国股市周四小幅收高,此前在中国第三季数据公布后曾一度跌至平盘下方.

蓝筹股涨跌不一,LG电子(LG Electronics)(066570.KS)升2.7%.而尽管韩国电力(KEPCO)(015760.KS)宣布电力消费量增加,但股价仍下挫2.5%.

继此前连跌12天后,造船股连续第二日跑赢大盘.大宇造船(042660.KS)涨5.2%,韩国现代重工(009540.KS)上扬2.9%.

韩国股市综合股价指数.KS11收升0.2%至1,959.12点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 石冠兰

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