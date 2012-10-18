《投行看数据》中国经济呈触底回升态势,货币政策大力放松必要性降低--中金

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速加快.中金公司发布最新研报称,经济增长呈现短周期的触底回升态势,降低了货币政策进行大力度放松的必要性,年内进一步降准降息的可能性较低.
中金首席经济学家彭文生在报告中指出,9月宏观数据显示国内投资和消费需求扩张动能有所恢复,此前海关数据也显示9月外需增长有所好转."从最终需求的角度来看,经济增长动能可能已经开始见底回升,"他说.
该行维持对GDP同比增速三季度见底、四季度将有所回升,明年经济增速呈现小幅回升走势的判断.
彭文生并认为,宏观经济增长触底企稳的信号逐步明确,降低了短期内国内出台较大力度放松政策的必要性.
报告指出,四季度财政存款投放增加、外汇占款回升等季节性因素,将对银行间市场流动性带来暂时的缓解,因此四季度的货币政策将主要通过逆回购的方式增加市场流动性,年内进一步降准降息的可能性较低.
而为巩固稳增长的成效,年内财政政策预计将维持宽松态势,基础设施投资将维持较快增速.
中国国家统计局周四公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符,并创三年半来新低;环比则增长2.2%,高于二季度的2%.前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2055705].(完)
--发稿 乔艳红;审校 黄凯
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9