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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 14:59 BJT

〔日本股市〕日经指数收升2%至三周高位,受中国GDP数据及日圆走软激励(更新版)

(增加细节)

* 日圆走软继续推升出口股

* 中国第三季GDP增幅符合预期,有望达到全年目标

* 因担忧业绩不佳而抛跌的股票出现反弹

路透东京10月18日电---日本股市日经指数周四升至三周高点,此前中国公布的国内生产总值(GDP)数据无负面意外安抚人心,促使投资人买回受重创个股,这些个股也因日圆走软而更具吸引力.

日经指数.N225在热络交投中收高2%至8,982.86点,升越25日移动均线切入位,得益于日圆兑美元走软至79日圆,刺激海外获利一直饱受日圆升值之苦的出口商反弹.

截止收盘,主板成交20.8亿股,为9月14日以来最高.

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