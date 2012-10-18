〔路透基点〕友邦保险获17.3亿美元过桥贷款以收购ING马来西亚资产

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透香港10月18日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,美国友邦保险(AIA)已签署17.3亿美元过桥贷款,以资助其购买荷兰国际集团(ING)旗下马来西亚保险业务.
消息人士称,澳新银行(澳盛银行,ANZ),法国巴黎银行,星展银行,德意志银行,汇丰银行,摩根大通,摩根士丹利和渣打银行等八家银行已等额承销这笔一年期过桥贷款,贷款协议刚刚在10月10日宣布发售和认购消息前夕签署.
八家银行此前同意各自承贷10亿美元支持AIA竞购ING旗下亚洲保险业务,后者估值为70亿美元.AIA在首轮竞购中,曾表示有意收购ING旗下东南亚和韩国业务.
过桥贷款息率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码不到200基点,一位消息人士表示,该息率高于中国海洋石油有限公司(CNOOC)为斥资151亿美元收购加拿大Nexen Inc而筹借的60亿美元12个月期融资.
据稍早(9月25日)报导,中海油过桥贷款息率为头六个月较Libor加码80个基点,随后三个月的加码分别提升至100个基点和120个基点.
一位消息人士提到,友邦保险对获取这笔过桥贷款拥有多个选项.
消息人士并称,该公司并未向金融机构透露其并购策略.
据路透报导,其他提起收购全部或部分ING亚洲资产的竞购买家包括:日本第一生命保险、大韩生命保险、韩国KB金融集团、香港李泽楷、加拿大宏利金融(Manulife Financial)、以及AIA前执行长、美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)和瑞士再保险组成的财团.
路透报导称,李泽楷和宏利金融对收购ING旗下日本、香港和泰国资产排名靠前.
德意志银行和摩根士丹利担任AIA的金融顾问.(完)
--编译 肖群英; 审校 高琦
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9