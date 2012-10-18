〔路透基点〕友邦保险获17.3亿美元过桥贷款以收购ING马来西亚资产

路透香港10月18日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,美国友邦保险(AIA)已签署17.3亿美元过桥贷款,以资助其购买荷兰国际集团(ING)旗下马来西亚保险业务.

消息人士称,澳新银行(澳盛银行,ANZ),法国巴黎银行,星展银行,德意志银行,汇丰银行,摩根大通,摩根士丹利和渣打银行等八家银行已等额承销这笔一年期过桥贷款,贷款协议刚刚在10月10日宣布发售和认购消息前夕签署.

八家银行此前同意各自承贷10亿美元支持AIA竞购ING旗下亚洲保险业务,后者估值为70亿美元.AIA在首轮竞购中,曾表示有意收购ING旗下东南亚和韩国业务.

过桥贷款息率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码不到200基点,一位消息人士表示,该息率高于中国海洋石油有限公司(CNOOC)为斥资151亿美元收购加拿大Nexen Inc而筹借的60亿美元12个月期融资.

据稍早(9月25日)报导,中海油过桥贷款息率为头六个月较Libor加码80个基点,随后三个月的加码分别提升至100个基点和120个基点.

一位消息人士提到,友邦保险对获取这笔过桥贷款拥有多个选项.

消息人士并称,该公司并未向金融机构透露其并购策略.

据路透报导,其他提起收购全部或部分ING亚洲资产的竞购买家包括:日本第一生命保险、大韩生命保险、韩国KB金融集团、香港李泽楷、加拿大宏利金融(Manulife Financial)、以及AIA前执行长、美国私人直接投资公司黑石集团(百仕通)和瑞士再保险组成的财团.

路透报导称,李泽楷和宏利金融对收购ING旗下日本、香港和泰国资产排名靠前.

德意志银行和摩根士丹利担任AIA的金融顾问.(完)