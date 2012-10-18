《国际主要央行公开市场操作一览》--10月18日

路透北京10月18日电---美联储(FED)9月推出新一轮量化宽松政策(QE3),计划每月购买400亿美元的机构抵押支持证券(MBS),同时在公开市场操作中继续卖出短期公债,买入长期公债;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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10/17 卖出公债 -73.66 03/15/2015 - 05/31/2015

10/16 买入公债 47.43 11/15/2020 - 08/15/2022

10/15 买入公债 50.05 10/31/2018 - 08/15/2020

10/12 买入公债 18.89 02/15/2036 - 08/15/2042

10/11 买入公债 12.50 01/15/2019 - 02/15/2042

此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况.

其中,在10月12日-11月13日期间,FED计划在滚动操作中,购买约290亿美元的机构债和机构抵押支持证券.

美联储9月推出新一轮积极的货币刺激计划,每月将购买400亿美元抵押支持债券(MBS),只要通胀依然受到遏制将持续实施资产购买行动,直到就业前景明显改善.[ID:nSB1777692][ID:nSB1778190]

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《本周主要新闻》

--里奇蒙联储总裁拉克尔称,美联储新一轮货币激励政策不大可能在不产生通胀破坏性上升的情况下,对经济增长产生很大帮助.拉克尔还表示,他反对联储的未来利率指导.决策者预计将维持极低水平的利率直至2015年中.[ID:nSB2047875]

--美联储理事史坦表示,美国失业率仍"处于令人痛苦的高位",在此同时又未有立即的通胀疑虑,这让美联储有充分的理由在上月推出新的刺激措施.[ID:nST0563821]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/17 七天期反向交易 28.60亿美元 0.66%(固定利率)

10/16 七天期反向交易 918.13 0.75%(固定利率)

七天期定期存款 -2,095 0.01%

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

--欧洲央行在月报中表示,欧元区经济增长料将保持低迷,"高度的不确定性"正在压制信心,并称通胀预期仍牢牢受控.月报还预期欧元区经济短期内将维持疲弱,随后只会非常缓步地复苏,因部分欧元区金融市场紧张状况持续,且不确定性高企,仍令市场信心和人气承压.[ID:nSB2043829]

--欧洲央行执委科尔表示,目前无需降息,重点在修补货币政策传导渠道.一旦西班牙与救助基金签署备忘录,欧洲样就可能开始购买西班牙债券,不需要救助资金拨付;给予希腊达到基本盈余目标额外两年的时间需要更多的资金,欧洲央行不会提供.[ID:nSB2047005]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 46,090

上周三 41,170

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当期变化 4,920

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

--日本央行副总裁西村清彦表示,金融市场仍弥漫着关于欧元区债务危机的强烈紧张情绪,但欧洲以外的银行业似乎没有特别的融资问题.鉴于全球市场人士持续的担忧,尽可能的缓解银行融资不确定性至关重要.[ID:nSB2046783]

--消息人士称,在新的政治压力下,日本央行或将下调经济增长率预测,本月稍晚还可能讨论扩大资产购买计划.[ID:nSB2055255]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布,当日共发行3,455.1亿台币存单,若相较存单到期金额3,497亿,存单发行余额减41.9亿.[ID:nST0565733]

--台湾央行周二公布,当日共发行399.7亿台币存单,若相较存单到期金额176.5亿,存单发行余额增223.2亿.[ID:nST0565169]

--台湾央行周一公布,当日共发行4,580亿台币存单,若相较存单到期金额4,585亿,存单发行余额减5亿.[ID:nST0564493](完)

--整理 康熙泽; 审校 曹巍浩

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]