《全球主要银行同业拆借利率一览》--10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---以下所列为周一至周三全球主要银行间同业拆借市场上,美元、港元 和欧元相应主要期限的资金拆借利率波动范围. 隔夜 一个月 三个月 六个月 一年 美元 (USD) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.15450 0.21400 0.33025 0.58990 0.92900 (LIBOR) 最低 0.15350 0.21170 0.32075 0.57040 0.90550 新加坡银行同业拆借利率 最高 0.14000 0.21500 0.33375 0.59500 0.93000 (SIBOR) 最低 0.13500 0.21375 0.32250 0.57500 0.91000 ------------------------------------------------------------------------------ 港元 (HKD) 港元银行同业拆借利率 最高 0.12929 0.30000 0.40000 0.55000 0.86000 (HIBOR) 最低 0.12821 0.30000 0.40000 0.55000 0.86000 ------------------------------------------------------------------------------ 欧元 (EUR) 伦敦银行同业拆借利率 最高 0.01571 0.05929 0.13786 0.30536 0.59214 (LIBOR) 最低 0.01357 0.05929 0.13571 0.29964 0.58357 欧洲银行同业拆借利率 最高 -- 0.11100 0.20900 0.41400 0.65200 (EURIBOR) 最低 -- 0.11100 0.20700 0.40900 0.64800 ------------------------------------------------------------------------------ 中国上海银行间同业拆放利率(Shanghai Interbank Offered Rate,Shibor)SHIBOR周四 隔夜品种报2.1943%. 注:1.LIBOR由英国银行协会(BBA)综合其报价商报出的各自资金拆借利率,每天在伦敦时间 11:30时左右发布平均利率. LIBOR共涵盖了包括英镑、加元、欧元、美元、澳元、日圆、瑞郎、新西兰元和丹麦 克朗等九种货币的拆借利率. 2.SIBOR为路透综合了部分银行在路透系统的报价平均后,所得出的新加坡银行同业拆 借利率,币种涵盖美元和坡元. 3.HIBOR为香港银行公会(HKAB)每天在香港当地时间11:00公布的港元利息结算利率,币 种仅包括港元. 4.EURIBOR是欧元区主要商业银行间资金拆借利率,由欧元区的57家主要商业银行提供 报价,欧洲银行联盟(EBF)综合计算并在每天的11:00欧洲中部时间(CET)公布.(完) --整理 康熙泽; 审校 曹巍浩
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9