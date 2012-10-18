版本:
中国
亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 15:09 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--10月18日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

累计未到期余额: 0

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *      
暂无
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

累计未到期余额:5,730亿元

  到期日   操作期限(天)  中标利率(%)  到期量(亿元)
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
2012/10/23      28          3.60        1,900
     10/23       7          3.35          180
     10/25      28          3.60        1,300
     10/25      14          3.45          470     
     10/25       7          3.35          200

               当月累计: 4,050
-----------------------------------------------------
     11/1       14          3.45          100
     11/6       28          3.60        1,000
     11/13      28          3.60          580

               当月累计: 1,680
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

  注:1.中国央行2012年春节长假前公开进行逆回购招标,为公开市场提供
       了新的常规操作工具,因此在表格中新增逆回购未到期统计数据.
     2.正回购到期表明资金投放,逆回购到期则表明资金回笼.(完)

  --整理 李宏薇; 审校 曹巍浩

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐