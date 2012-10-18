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市场报道 | 2012年 10月 18日 星期四 15:27 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎兑美元接近五个半月高位,市场关注西班牙标债

* 瑞郎兑美元仍在五个半月高位附近

* 西班牙将标售不超过45亿欧元债券

* 美元近期压力犹存

路透苏黎世10月18日电---周四瑞郎兑美元走软,追随欧元疲势,不过仍在五个半月高位附近,因市场寄望西班牙将很快寻求救助并缓解欧债危机担忧.

在穆迪确认西班牙的投资级信贷评级后,西班牙公债收益率下滑.今日稍晚,西班牙将标售不超过45亿欧元债券.

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