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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 15:41 BJT

〔日本债市〕公债价格连续三日下跌,不过20年期公债标售吸引强劲需求

* 10年期日债收益率触及9月25日以来最高 * 10年期日债期货价格触及四周低位,成交为6月7日以来最大量 路透东京10月18日电---尽管20年期公债标售强劲,但周四日本公债价格连续第三日下跌,指标公债收益率(殖利率)触及三周高位.此前美国公布强于预期的房屋开工数据,且中国经济数据显露出稳定迹象. 日本财务省标售1.2万亿(兆)日圆20年期公债,票面利率定为1.7%,追平上次标售. 是次标售的投标倍数为3.81倍,低于上次的4.54倍,平均得标价格与最低价格差距从上个月的0.08缩窄至0.01,显示需求强劲.

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