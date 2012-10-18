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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 15:45 BJT

〔韩国汇市〕韩元连涨六日至一年新高,公债下挫

路透首尔10月18日电---韩元兑美元KRW=周四微升至一年新高,且为连续第六天收高,受益于美国房屋开工数据表现强劲,此外中国国内生产总值(GDP)数据也未出现意外负面消息.

韩元兑美元KRW=KFTC本地收报1,104.3韩元,周三收报1,105.5韩元.

韩元现处于去年10月底以来的最高水平,但过去数天一直交投于狭窄区间,交易商警惕韩国当局干预汇市,从而不愿大举推高韩元.

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