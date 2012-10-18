〔中国债市〕利率债低迷态势未改,市场关注点转向资金面动向

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---中国银行间债市周四利率品种延续近期低迷态势,中国经济增长触底企稳的信号愈发明确,令债市特别是中长期限券种难以走暖.交易员表示,市场转向关注资金面,若流动性维持稳定,短期现券或以窄幅震荡为主.
华中一银行交易员表示,本周以来7-10年国债卖压一直存在,而此前受惠于资金利率下行走强的央票,近两日追涨动力也有所放缓,收益率有反弹势头.
他并称,通过今日出炉的数据分析,国内经济可能在三季度已经触底,但预计四季度反弹动力不强.对于年内债市表现,他称,"四季度可能也就是这个样子吧,应该没有什么趋势性的大行情出来,不过可以关注一下波段(行情)."
尽管三季度中国GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055705]
中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.[CN/MMTCN]
剩余期限约6.89年的国债120016券最新最优报价CN120016=CFXM为3.4700%/3.4550%,上日尾盘为3.4550%/3.4401%.(完)
质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):
1天 7天
CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS
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今日 2.1999 2.6906
上日 2.2258 2.8683
以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)
央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9540/2.8880
国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8150/2.7470
金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3180/3.2580 (完)
欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>
欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9