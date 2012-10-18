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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 17:12 BJT

〔中国债市〕利率债低迷态势未改,市场关注点转向资金面动向

路透北京10月18日电---中国银行间债市周四利率品种延续近期低迷态势,中国经济增长触底企稳的信号愈发明确,令债市特别是中长期限券种难以走暖.交易员表示,市场转向关注资金面,若流动性维持稳定,短期现券或以窄幅震荡为主.

华中一银行交易员表示,本周以来7-10年国债卖压一直存在,而此前受惠于资金利率下行走强的央票,近两日追涨动力也有所放缓,收益率有反弹势头.

他并称,通过今日出炉的数据分析,国内经济可能在三季度已经触底,但预计四季度反弹动力不强.对于年内债市表现,他称,"四季度可能也就是这个样子吧,应该没有什么趋势性的大行情出来,不过可以关注一下波段(行情)."

尽管三季度中国GDP同比增速连续第七个季度放缓,并创三年半新低至7.4%,但优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055705]

中国公开市场本周转为净回笼,逾2,200亿元的规模创下年内单周次高.但这仅是在流动性向宽,资金需求减弱背景下,逆回购大量到期所导致的"被动"回收,并不意味着政策方向的转变.[CN/MMTCN]

剩余期限约6.89年的国债120016券最新最优报价CN120016=CFXM为3.4700%/3.4550%,上日尾盘为3.4550%/3.4401%.(完)

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 2.1999 2.6906

上日 2.2258 2.8683

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.9540/2.8880

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8150/2.7470

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3180/3.2580 (完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 康熙泽; 审校 黄凯

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