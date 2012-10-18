〔中国国企〕1-9月利润同比降幅收窄至11.4%,9月环比增长2.8%--财政部

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---中国经济出现更多企稳回升的迹象.财政部周四最新数据显示,1-9月国有企业累计实现利润同比下降11.4%,降幅较1-8月的12.8%进一步收窄.
而且,从9月单月来看,利润环比增幅2.8%,高于8月时的微增1.1%,较7月时环比下降11.6%更是大有改观.
财政部网站刊登新闻稿显示,1-9月,国有企业累计实现利润总额1.55万亿元人民币,实现净利润为1.14万亿元.
期内,国有企业累计实现营业总收入30.3万亿元,同比增长9.5%,单独9月环比增长8%.而8月时环比增幅仅有0.8%.
分行业来看,实现利润同比增幅较大的行业为电力行业、烟草行业、汽车行业、邮电通信行业等;实现利润同比降幅较大的行业为化工行业、有色行业、交通行业、建材行业、机械行业等.
稍早,中国国家统计局公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,和路透调查中值相符,并创三年半来新低;环比则增长2.2%,高于二季度的2%.前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.[ID:nSB2055705].(完)
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--发稿 乔艳红; 审校 曾祥进
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9