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市场报道 | 2012年 10月 18日 星期四 17:23 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

路透伦敦10月18日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

瑞典北欧斯安银行(SEB):

欧元/美元:实际上10月的涨势仍有可能是对1.3173以来这波跌势的三浪修正(尽管在理想情况下,这轮涨势应该在1.3090就结束).(至少目前来看)2011年平行下降通道上端(目前在1.3147)也有可能对该货币对构成压制.若今天收盘在1.3054美元下方,至少可以初步表明,卖家正在回归市场;若能突破1.3173,则看高至1.3390.

欧元/日圆:正如上次试图升越233日移动均线区域时一样,从55日慢速随机指标来看,市场走势已过度(且升越103.86日圆也保留了出现空头背离的可能).鉴于今天(迄今)未能突破重要阻力位,我们建议若欧元/日圆今天收在102.91下方,需极度谨慎小心.

美元/瑞典克朗:跌势已在此前走势通道的顶部停顿,该顶部目前提供支撑.总体跌势仍可看作一次修正性下跌,这一点没有问题,当然美元最好还是能守在6.56瑞典克朗上方.事实上,整个型态有可能发展成为头肩底反转型态.目前是否可以少量做多?

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3117 1.3052 +0.50 +1.33 1.2945

美元/日圆 JPY= 78.92 78.86 +0.08 +2.57 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.53 102.97 +0.54 +3.99 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9221 0.9260 -0.42 -1.65 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6148 1.6110 +0.24 +3.95 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9775 0.9864 -0.90 -4.10 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0380 1.0270 +1.07 +1.52 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2098 1.2087 +0.09 -0.38 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8123 0.8103 +0.25 -2.47 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8208 0.8138 +0.86 +5.45 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.6325 5.6543 -0.39 -5.76 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3907 7.3846 +0.08 -4.49 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5883 6.6036 -0.23 -4.35 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6422 8.6245 +0.21 -3.04 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 肖群英; 审校 郑茵

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