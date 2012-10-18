英股业绩：英美资源全年核心获利跳升25%，将于2017年底前恢复派息
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透伦敦10月18日电---以下为瑞典北欧斯安银行(SEB)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
瑞典北欧斯安银行(SEB):
欧元/美元:实际上10月的涨势仍有可能是对1.3173以来这波跌势的三浪修正(尽管在理想情况下,这轮涨势应该在1.3090就结束).(至少目前来看)2011年平行下降通道上端(目前在1.3147)也有可能对该货币对构成压制.若今天收盘在1.3054美元下方,至少可以初步表明,卖家正在回归市场;若能突破1.3173,则看高至1.3390.
欧元/日圆:正如上次试图升越233日移动均线区域时一样,从55日慢速随机指标来看,市场走势已过度(且升越103.86日圆也保留了出现空头背离的可能).鉴于今天(迄今)未能突破重要阻力位,我们建议若欧元/日圆今天收在102.91下方,需极度谨慎小心.
美元/瑞典克朗:跌势已在此前走势通道的顶部停顿,该顶部目前提供支撑.总体跌势仍可看作一次修正性下跌,这一点没有问题,当然美元最好还是能守在6.56瑞典克朗上方.事实上,整个型态有可能发展成为头肩底反转型态.目前是否可以少量做多?
今日 上日 当日 今年以来 2011年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.3117 1.3052 +0.50 +1.33 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.92 78.86 +0.08 +2.57 76.94
欧元/日圆 EURJPY= 103.53 102.97 +0.54 +3.99 99.56
美元/瑞郎 CHF= 0.9221 0.9260 -0.42 -1.65 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6148 1.6110 +0.24 +3.95 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9775 0.9864 -0.90 -4.10 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0380 1.0270 +1.07 +1.52 1.0225
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2098 1.2087 +0.09 -0.38 1.2144
欧元/英镑 EURGBP= 0.8123 0.8103 +0.25 -2.47 0.8329
新西兰元/美元 NZD= 0.8208 0.8138 +0.86 +5.45 0.7784
美元/挪威克朗 NOK= 5.6325 5.6543 -0.39 -5.76 5.9766
欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3907 7.3846 +0.08 -4.49 7.7379
美元/瑞典克朗 SEK= 6.5883 6.6036 -0.23 -4.35 6.8878
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6422 8.6245 +0.21 -3.04 8.9135
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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 肖群英; 审校 郑茵
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9