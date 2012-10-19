路透伦敦10月19日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:技术图表上昨天呈现内移日,这反映出上升动力略有减弱,可能会出现一些整理.下档料在1.3000/$1.2995获得支撑,下方的1.2832/39为关键支撑位(200日移动均线和上升趋势线切入位).除此之外,欧元/美元看来定将挑战1.3173/80阻力位.突破该阻力位的可能性已经增大,因日线图上的技术指标发出明确买入信号.若突破1.3180,将上看1.3487/1.3536.此为2012年高点及200周移动均线所在位置.

英镑/美元:未能突破近期阻力线所在的1.6163水准,跌向三个月支撑线切入位1.6046,迄今为止在此守稳.预计今日将回弹脱离该位置,但目前破位向下的风险增加.跌破该支撑线,将削减短期内的上涨动力.而后英镑新的目标位将是10月低点1.59775,随后是1.5912/00一线,此为7月以来升势的50%回档位,亦为8月23日所创高点.但如果成功突破1.6163/78,则前述预测失效,英镑将重新测试1.6300/07,为9月/4月所见高点.

美元/日圆:在近期突破云区阻力位之后,美元/日圆维持上升动力.这是六个月来首次收于云区阻力位之上.较长期来看,市场已经完成一个多头下降楔形型态.这是一个正面迹象--理想情况下收在200日移动均线所在的79.42上方,就可以进一步证实这点,不过现在看来还有望涨至79.66日圆(8月高点),然后是80.63(6月高点).再长期一些,我们预计会升至2012年高点84.19日圆.预计该汇率对短期内继续受到78.28的支撑,该水准为短期支撑线所在位置.

纽约 当日 今年来 2011年

0845GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3049 1.3065 -0.12 +0.80 1.2945

美元/日圆 JPY= 79.31 79.24 +0.09 +3.08 76.94

欧元/日圆 EURJPY=R 103.51 103.56 -0.05 +3.96 99.57

美元/瑞郎 CHF= 0.9259 0.9246 +0.14 -1.25 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6043 1.6043 +0.00 +3.27 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9871 0.9852 +0.19 -3.16 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0348 1.0365 -0.16 +1.20 1.0225

新西兰元/美元 NZD= 0.8183 0.8181 +0.02 +5.13 0.7784

澳元/日圆 AUDJPY=R 82.070 82.110 -0.05 +4.36 78.640

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.910 64.800 +0.17 +8.49 59.830

英镑/日圆 GBPJPY=R 127.25 127.13 +0.09 +6.46 119.53

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2640 1.2659 -0.15 -3.70 1.3126

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 郑茵; 审校 蔡美珍

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