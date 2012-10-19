〔基金观点〕四季度看好中国利率债品种,对信用债持谨慎态度--华商基金

* 中国降息周期尚未结束,看好利率债投资机会

* 企业偿债能力下降加剧信用债风险

* 年内降准概率不大,不排除降息可能

* 转债供给压力可控,收益回报料有限

路透北京10月19日电---中国经济企稳回升有望,但上半年债市的风光行情则一去不返,华商稳健双利债券型证券投资基金经理张永志就此表示,后续将更为看好利率债机会,对信用品种则持相对谨慎的态度.

他日前接受路透专访时称,未来中国经济可能将一直处于"下台阶"过程,故很多在结构调整中的非经济发展核心行业的去产能化将需要很长过程,盈利亦将长期维持在不佳状态,这将对企业偿债能力产生负面影响.

"未来相当长一段时间中国将面临增长率合理下降及企业盈利下降,降息周期没有那么快结束,所以利率市场风险没有想象那么大."但他认为,目前企业偿债能力下降未能充分反映在信用债走势上,将令信用债风险加深.

张永志表示,其基金近期加仓了一些长期利率品种和金融债,对久期较长的中低等级债券则做了部分减持处理.

国家统计局稍早公布,三季度国内生产总值(GDP)同比增长7.4%,创三年半来新低;环比则增长2.2%.前三季度GDP累计同比增长7.7%,仍高于政府年初设定的全年增长目标7.5%.同时,1-9月固定资产投资、9月工业和零售数据亦强于市场预期.[ID:nSB2055553]

对此,张永志指出,虽然经济数据略超预期,但企业盈利并没有那么快好转.从发电量等数据来看,只能说明中国经济现已处于相对底部,虽然不会变得更差,但大幅反弹的可能性亦不大.长期看,稳增长促转型的方式仍是主旋律,GDP增速将维持在7.5%附近.

他并称,过去十年中大部分企业都可获得较好利润的状态难续,随着竞争越来越激烈,弱势中小企业的偿债能力将较为令人担忧.

中国江西赛维LDKLDK.N本周一公告称,将于本月21日兑付短融"11江西赛维CP001",这令市场短期内违约风险有所消退,近期信用债市场亦在经历了近三个月的调整后转暖.另外,近一周以来,利率产品收益率也多数上升.

华商稳健双利债券型证券投资基金成立于2010年8月,截止2012年06月30日,该基金近三个月投资回报率为5.16%,近六个月回报率为8.13%.

**年内降准概率不大,转债回报有限**

提及今年剩余月份中可能出台的货币政策,张永志认为在近期人民币汇率重拾升势的状况下,未来降准的可能性比较小,若出现阶段性的资金紧张,预计央行仍会倾向用逆回购的方式来进行调控.

同时,如果未来企业利润从微观层面依然处于下滑过程之中,那么亦不排除降息的可能.

"过去5-6年央行基本是以价格手段调控经济,以数量手段调控流动性,降准更应对应的是外汇占款的减少,降准之前1-2个月通常都是出现了美元净流出,且人民币贬值预期强,然后才会以降准来对冲流动性."他分析称.

另外,提及可转债市场,他认为,无需过度担忧后续民生及同仁堂等新债发行所带来供给压力,只要定价合理,那么市场已有充分预期.同时,从投资角度来看,目前位置尚有一些价值,可以持有,但对收益率不可期待太高.

"中国债市三季度和四季度从回报角度看很难跟上半年相比,虽然仍可以获得一定回报,但不太可能出现前期行情."他预计.(完)