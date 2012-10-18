〔中国汇市〕人民币盘中破6.25并收创新高,经济企稳提供续升动力(更新版)

(新增收盘报价和评论)

* 人民币盘中和收盘均再创纪录新高

* 午盘发力跳涨,盘中首破6.25元关口

* 三季度经济数据向好再添升值动力

* 短期内有可能继续小幅走强

路透北京10月18日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四午市发力跳涨,收市再创新高,盘中并首破6.25关口.中国三季度经济数据显示经济企稳向好,为人民币再添升值动力.

北京一大行交易员称,从消息面上看,今天主要就是好于预期的三季度经济数据,不过由于近期人民币一直在单边上涨,结汇客盘是有些着急,购汇似乎还在等候时机.

他并预计,后期人民币走势视中间价情况继续走高的可能性较大,"先看6.24-6.25区间吧,短期应该不会涨太多."

人民币自上周四开始首次突破6.28关口创历史新高后即基本保持强势上行态势,短短数日已连破数个整数关口.至今日,中间价也是连续第六日走高,但今日涨幅甚微.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:("*"表新高)

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

*6.2503 *6.2446 6.2571 6.3021 6.3028 6.2545

中国国家统计局周四公布,三季度中国实现GDP同比增长7.4%(路透调查中值为7.4%),上季度为7.6%;GDP环比增长2.2%.优于预期的消费和投资等数据,缓解了市场对中国经济继续下滑的忧虑,三季度企稳回升势头基本得到确立.[ID:nSB2055807]

今日汇市交投在数据公布后一直保持平静,不过在北京时间下午3:30分后,人民币开始跳涨,之后升穿6.25元关口,触及6.2446元的历史最高水平,此后又迅速回落至6.25元一线.

"本来还挺正常的,就4点前后一眨眼一波就下来了,不知道是不是央行有动作...这一波下来肯定是有人砸盘了,这么快的速度,不像是客盘一点一点的砸下来的,"上海一银行交易员称.

但北京一国有大行交易员则称,"午盘有一两家行扔出(美元)大额交易,引发市场众多止损...但我觉得不像央行(动作)."

艾拓思资本集团高级分析师陈迪认为,当前人民币升值压力仍然存在,"全球衰退的大环境下中国经济仍然保持相对稳健的增长.包括国庆、元旦甚至明年春节都会带动四季度需求并拉动经济."

此外,央行通过逆回购缓解资金市场流动性紧张局面,同时受QE3等因素影响资本流入都会令国内资本市场接下来出现反弹;加之美国大选和国际贸易保护主义等也在给人民币施加升值压力,都会在人民币近期大幅走升后继续形成支撑.

亚洲汇市欧元兑美元EUR=小跌至1.3095,周三曾上扬0.5%,至9月中旬以来的高点1.3140. [FRX/CN]

以下为北京时间16:47,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3582/22 6.3500

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.2535/75 6.2500

境内美元人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS升水报1,470点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3973元.

而国际清算银行(BIS)最新公布数据称,2012年9月人民币实际有效汇率指数为107.57,较8月环比续跌0.68%,为2011年11月来最低水准.[ID:nSB2053043]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李然; 审校 林高丽

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