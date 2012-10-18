(重发)〔中国债市〕财政部下周四将进行500亿元国库现金定存招标,期限六个月

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(重发以跟上红条)
路透北京10月18日电---中国财政部周四公告称,将于下周四(25日)进行中央国库现金管理商业银行定期存款招投标,计划操作量500亿元人民币,期限六个月.
刊登在财政部网站的公告显示,该期国库现金定期存款招标为今年第12期,起息日10月25日,到期日为2013年4月25日.具体招投标时间为10月25日上午9:00-9:30.
今年以来,财政部已经进行的11次国库现金定存招标具体情况如下:
期数 金额 期限 起息日 到期日 利率
(亿元)
-------------------------------------------------------
一期 300 六个月 2月23日 8月23日 6.80%
二期 500 六个月 3月22日 9月20日 6.80%
三期 600 六个月 4月26日 10月25日 5.60%
四期 600 六个月 5月10日 11月8日 5.13%
五期 600 九个月 5月29日 2013年2月26日 4.22%
六期 600 三个月 6月19日 9月18日 3.23%
七期 500 三个月 7月24日 10月23日 3.50%
八期 400 三个月 8月23日 11月22日 3.52%
九期 400 三个月 9月18日 12月18日 3.70%
10期 400 六个月 9月25日 2013年3月26日 4.32%
11期 500 三个月 10月18日 2013年1月17日 4.00%
-------------------------------------------------------
5,400
财政部和央行2011年进行了11期国库现金定期存款招投标,金额总计4,500亿元;2010年进行了12期国库现金定期存款招投标,金额总计4,000亿元;2009年进行了11期国库现金定期存款招投标,总金额3,096.4亿元;2008年则共招投标了五期,合计1,700亿元.(完)
参看详情,可点选财政部网站(here)
--发稿 康熙泽; 审校 黄凯
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透伦敦2月21日 - 全球矿业巨头英美资源周二公布，公司全年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)跳升25%，净债务减少34%，并表示将在2017年底前恢复派息。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)