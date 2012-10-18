《中国上海证交所A+B股股价对比表》--10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透北京10月18日电---以下为中国上海A+B股周四收市价及比价: (本地时间16:55时,1美元=6.2503人民币CNY=CFXS) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (美元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 仪电电子(600602.SS)(900901.SS) 3.86 0.325 1.90 市北高新(600604.SS)(900902.SS) 7.51 0.378 3.18 大众交通(600611.SS)(900903.SS) 4.83 0.488 1.58 永生投资(600613.SS)(900904.SS) 16.27 0.864 3.01 老凤祥 (600612.SS)(900905.SS) 21.43 1.704 2.01 S中纺机(600610.SS)(900906.SS) 11.60 0.382 4.86 鼎立股份(600614.SS)(900907.SS) 12.00 0.640 3.00 氯碱化工(600618.SS)(900908.SS) 9.63 0.446 3.45 双钱股份(600623.SS)(900909.SS) 9.04 0.538 2.69 海立股份(600619.SS)(900910.SS) 8.08 0.525 2.46 浦东金桥(600639.SS)(900911.SS) 6.44 0.676 1.52 外高桥 (600648.SS)(900912.SS) 7.70 0.683 1.80 ST联华 (600617.SS)(900913.SS) 10.04 0.507 3.17 锦江投资(600650.SS)(900914.SS) 7.07 0.720 1.57 中路股份(600818.SS)(900915.SS) 12.54 0.679 2.95 金山开发(600679.SS)(900916.SS) 8.30 0.425 3.12 海欣股份(600851.SS)(900917.SS) 5.82 0.393 2.37 耀皮玻璃(600819.SS)(900918.SS) 5.82 0.413 2.25 大江股份(600695.SS)(900919.SS) 4.52 0.264 2.74 上柴股份(600841.SS)(900920.SS) 10.97 0.571 3.07 丹化科技(600844.SS)(900921.SS) 11.95 0.779 2.45 上海三毛(600689.SS)(900922.SS) 7.74 0.667 1.86 友谊股份(600827.SS)(900923.SS) 9.22 1.144 1.29 上工申贝(600843.SS)(900924.SS) 7.08 0.414 2.74 上海机电(600835.SS)(900925.SS) 8.74 1.045 1.34 宝信软件(600845.SS)(900926.SS) 14.03 1.083 2.07 上海物贸(600822.SS)(900927.SS) 5.42 0.519 1.67 自仪股份(600848.SS)(900928.SS) 6.97 0.485 2.30 上海普天(600680.SS)(900930.SS) 10.19 0.511 3.19 陆家嘴 (600663.SS)(900932.SS) 10.63 0.995 1.71 华新水泥(600801.SS)(900933.SS) 12.50 1.375 1.45 锦江股份(600754.SS)(900934.SS) 15.39 1.355 1.82 鄂尔多斯(600295.SS)(900936.SS) 9.06 0.909 1.59 华电能源(600726.SS)(900937.SS) 2.33 0.232 1.61 SST天海 (600751.SS)(900938.SS) 6.96 0.260 4.28 大名城 (600094.SS)(900940.SS) 5.28 0.349 2.42 东方通信(600776.SS)(900941.SS) 4.69 0.365 2.06 黄山旅游(600054.SS)(900942.SS) 12.89 1.179 1.75 开开实业(600272.SS)(900943.SS) 11.11 0.743 2.39 海南航空(600221.SS)(900945.SS) 3.94 0.554 1.14 ST轻骑 (600698.SS)(900946.SS) 4.86 0.293 2.65 振华重工(600320.SS)(900947.SS) 3.57 0.319 1.79 锦州港 (600190.SS)(900952.SS) 3.70 0.344 1.72 九龙山 (600555.SS)(900955.SS) 3.28 0.322 1.63 凌云股份(600480.SS)(900957.SS) 7.21 0.495 2.33 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 李然; 审校 黄凯 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9