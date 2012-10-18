〔中国债市〕宽资金下IRS陡峭化加剧,经济企稳信号渐强推高中长端

路透上海10月18日电---中国人民币利率互换(IRS)曲线周四继续增陡.在持续宽松的流动性背景下,今日甫公布的多项经济数据基本未超出预期,但中国经济企稳回升信号渐强,推高IRS中长端.

中国三季度经济同比增速连续第七个季度放缓,但季度环比增速已经在加快,且工业和投资数据也超出预期,凸显经济探底企稳态势,并令四季度反弹有望,全年实现7.5%增长目标无忧.[ID:nSB2055705]

IRS"曲线变陡很明显,主要是长的涨了,...很多人认为经济没有问题了."上海一银行交易员称.

他同时指出,虽然中国经济向好趋势渐明朗,但期待快速回暖亦不现实,因此IRS大幅向下或向上的动能都不足.另外值得注意的是,公开市场七天期逆回购中标利率持坚,且高出二级市场回购利率逾60个基点(bp),后者或因此存有升压.

央行本周公开市场进行的7/14/28天期逆回购操作,中标利率各自持稳在3.35%、3.45%和3.60%.银行间资金市场七天期质押回购CN7DRP=CFXS加权利率今日收报2.6906%,较同期限逆回购利率低近66个bp.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周四 3.1300/3.2380 3.0608/3.1550 3.1567/3.2517 3.2850/3.3817 3.2860/3.5740

周三 3.1550/3.2750 3.0590/3.1570 3.1360/3.2340 3.2260/3.3260 3.2325/3.5500

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变动 -0.0250/-0.0370 +0.0018/-0.0020 +0.0207/+0.0177 +0.0590/+0.0557 +0.0535/+0.0240

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年9月人民币IRS成交的名义本金总额为2,784.60亿元,较8月的2,977.65亿元小降不足一成.(完)