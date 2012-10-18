〔中港股市〕港股收在七个月高位沪市亦上扬,受中国经济企稳迹象提振

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
* 恒生指数收涨0.5%,恒生国企指数收高1.4%,沪深300指数涨1.5%
* 中国政府3月以前料不会出台强有力的政策支持--瑞士宝盛集团
* 中煤能源H股触两个月高位,下周一公布第三季财报
* 利丰跳涨,因美国出炉更多良好数据
路透香港10月18日电---香港股市周四收在七个月高位,因有迹象显示中国经济放缓态势正趋于稳定,对经济增长敏感的类股带领大盘连续第六个交易日收高.
官方数据显示,中国第三季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.4%,但9月工业生产和零售销售数据表现良好,引燃投资者对中国经济或已来到拐角的憧憬.[ID:nSB2055553]
恒生指数.HSI收涨0.5%,至21,518.7点,为3月2日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE收高1.4%,至10,636.3点.
内地股市方面,沪深300指数.CSI300收高1.5%,至2,336.1点,为8月14日以来最高收位.沪综指.SSEC上涨1.2%.
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9