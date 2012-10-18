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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 17:38 BJT

〔中港股市〕港股收在七个月高位沪市亦上扬,受中国经济企稳迹象提振

* 恒生指数收涨0.5%,恒生国企指数收高1.4%,沪深300指数涨1.5%

* 中国政府3月以前料不会出台强有力的政策支持--瑞士宝盛集团

* 中煤能源H股触两个月高位,下周一公布第三季财报

* 利丰跳涨,因美国出炉更多良好数据

路透香港10月18日电---香港股市周四收在七个月高位,因有迹象显示中国经济放缓态势正趋于稳定,对经济增长敏感的类股带领大盘连续第六个交易日收高.

官方数据显示,中国第三季国内生产总值(GDP)较上年同期增长7.4%,但9月工业生产和零售销售数据表现良好,引燃投资者对中国经济或已来到拐角的憧憬.[ID:nSB2055553]

恒生指数.HSI收涨0.5%,至21,518.7点,为3月2日以来最高收位.恒生国企指数.HSCE收高1.4%,至10,636.3点.

内地股市方面,沪深300指数.CSI300收高1.5%,至2,336.1点,为8月14日以来最高收位.沪综指.SSEC上涨1.2%.

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