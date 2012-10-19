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亚洲 | 2012年 10月 19日 星期五 17:32 BJT

〔中港股市〕港股连续第七周收高,内地股市表现逊色

* 恒生指数收涨0.2%,本周收高2%

* 沪深300指数今日跌0.2%,本周收高1.2%

路透香港10月19日电---香港股市周五连续第七日上涨,投资人转进表现落后的成长题材类股票,因迹象显示中国经济正在趋稳.恒生指数本周亦为连续第七周周线收高.

内地股市今日小幅收跌,缩减连续三周来的涨幅,下周中资企业将开始公布第三季财报.

恒生指数.HSI今日收涨0.2%,至21,551.8点,本周收高2%,追平2010年12月至2011年1月期间的连涨纪录.该指数目前距离2月20日创下的2012年盘中高位21,760.3仅相差1%.

沪综指.SSEC和沪深300指数.CSI300周五均收低0.2%,但本周分别以1.1%和1.2%的涨幅作收.

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