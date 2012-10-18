《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月18日

《台湾新债预测》10年期公债106/4期得标利率料在1.12-1.15%
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *港中旅集团 200 10 2 10/19簿记建档 中国银行 AAA 10/22 10/23 招商银行 ============================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ============================================================================================= *国电集团 82 82 12 10/23簿记建档 中信银行 AAA 10/24 10/25 国开行 ============================================================================================= *南玻集团 7 7 12 10/23簿记建档 招商银行 AA+ 10/24 10/25 (000012.SZ)(200012.SZ) 建设银行 ============================================================================================= *雏鹰农牧 4 2 12 10/24簿记建档 中信银行 A+ 10/25 10/26 (002477.SZ) ============================================================================================= *山钢集团 60 60 12 10/25簿记建档 中国银行 AAA 10/26 10/29 民生银行 ============================================================================================= 中国建筑 15 7 12 10/19簿记建档 招商银行 AA 10/22 10/23 第二工程局 ============================================================================================= 广西北部湾国 15 10 12 10/19簿记建档 农业银行 AA+ 10/22 10/23 际港务集团公司 ============================================================================================= 梅花集团 20 20 12 10/19簿记建档 兴业银行 AA 10/22 10/23 (600873.SS) 招商银行 ============================================================================================= 武汉水务集团 10 10 12 10/22簿记建档 浦发银行 AA 10/23 10/24 ============================================================================================= 浙江省建 8 4 12 10/22簿记建档 中信银行 AA- 10/24 10/25 设投资集团 ============================================================================================= 平高电气 5 5 12 10/23簿记建档 广发银行 AA *10/24 *10/25 (600312.SS) ============================================================================================= 中国联通 150 150 12 10/23簿记建档 光大银行 AAA 10/24 10/25 工商银行 ============================================================================================= 中国新兴 10 10 12 10/23簿记建档 北京银行 AA+ 10/24 10/25 (集团)总公司 华夏银行 ============================================================================================= 天能电池 7.5 4 12 10/23簿记建档 浦发银行 A+ 10/24 10/25 集团有限公司 ============================================================================================= 成都公共 5 2.5 12 10/23簿记建档 浙商银行 AA 10/24 10/25 交通集团 ============================================================================================= 大亚科技 3.7 3.7 12 10/23簿记建档 中信银行 AA- 10/25 10/26 (000910.SZ) ============================================================================================= 润华集团 10 5 12 10/23簿记建档 兴业银行 AA- 10/24 10/25 ============================================================================================= 马钢股份 100 35 12 10/24簿记建档 中信证券 AA+ 10/25 10/26 (600808.SS)(0323.HK) 工商银行 ============================================================================================= 中国联通 80 80 12 10/24簿记建档 工商银行 AAA 10/25 10/26 建设银行 ============================================================================================= 沈阳机床集团 6 6 12 10/24簿记建档 浦发银行 AA 10/26 10/29 ============================================================================================= 沃尔核材 1.9 1.9 12 10/24簿记建档 兴业银行 A+ 10/25 10/26 (002130.SZ) ============================================================================================= 农产品 10 5 12 10/24簿记建档 平安银行 AA 10/25 10/26 (000061.SZ) ============================================================================================= 顺鑫农业 10 4 12 10/24簿记建档 北京银行 AA 10/25 10/26 (000860.SZ) ============================================================================================= 郑州煤炭 30 30 12 10/24簿记建档 浦发银行 AA+ 10/26 10/29 工业(集团) 兴业银行 ============================================================================================= 营口港 12 12 12 推迟发行 浦发银行 AA+ -- -- 务集团 ============================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) =================================================================================================== *中国水务投 12 4 5 10/23簿记建档 中信证券 AA+ 10/25 10/26 资有限公司 交通银行 =================================================================================================== *无锡新区经济 16 11 5 10/23簿记建档 民生银行 AA 10/24 10/25 发展集团总公司 =================================================================================================== *山钢集团 18 18 3 10/25簿记建档 兴业银行 AAA 10/26
路透台北2月21日 - 台湾央行周三将代财政部标售10年期公债106/4期。路透调查结果显示，106/4期得标利率料在1.12-1.15%。
路透2月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，房地产开发商 Esse Commerce Development和Redin Property Investment正寻求42亿台 币(1.36亿美元)五年期贷款，为位于台北大直地区的英迪格酒店项目的建 设筹资。 国泰世华商业银行为该笔贷款的牵头行兼簿记行，贷款利率为较一年 期邮政储金利率加码110-120个基点。 银行受邀分层次参贷： 承贷10亿台币者，获得牵头行兼簿记行头衔和15个基点的前端费；承 贷5-9.99亿台币者，获得协办行头衔和10个基点的前端费；承贷3-4.99亿 台币者，获得参贷行头衔和5个基点的前端费。银行回覆截止日期是3月17 日。 所涉地块将做为担保品，Esse Commerce董事长为担保人。 Esse Commerce和Redin Property最近一次涉足贷款市场是在2012年5 月，当时寻求33.2亿台币五年期贷款，国泰世华商业银行亦为该笔贷款的 牵头行兼簿记行。(完) (编译 王琛；审校 龚芳)
2月21日 - 以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:(本地时间15:45时,1美元=6.8849人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.39 1.096 2.57 大众交通 6.58 0.736 1.30 永生投资 13.9