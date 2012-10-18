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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 17:38 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--10月18日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 
 
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 
 
 发行人     注册金额  拟发规模   期限    发行日      主承销商    主体评级   起息日    上市日 
             (亿元)    (亿元)    (月)                                      (缴款日) 
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*港中旅集团   200       10        2   10/19簿记建档   中国银行      AAA     10/22     10/23  
                                                      招商银行
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
 
 发行人      注册金额  拟发规模   期限    发行日       主承销商  主体评级  起息日   上市日 
              (亿元)    (亿元)    (月)                                    (缴款日)  
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*国电集团     82         82       12   10/23簿记建档   中信银行    AAA     10/24     10/25
                                                       国开行
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*南玻集团      7          7       12   10/23簿记建档   招商银行    AA+     10/24     10/25
(000012.SZ)(200012.SZ)                                 建设银行
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*雏鹰农牧      4          2       12   10/24簿记建档   中信银行     A+     10/25     10/26
(002477.SZ)                                                        
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*山钢集团     60         60       12   10/25簿记建档   中国银行    AAA     10/26     10/29
                                                       民生银行
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中国建筑      15          7       12   10/19簿记建档   招商银行    AA      10/22     10/23
第二工程局
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广西北部湾国   15       10        12   10/19簿记建档   农业银行    AA+     10/22     10/23
际港务集团公司
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梅花集团      20         20       12   10/19簿记建档   兴业银行    AA      10/22     10/23 
(600873.SS)                                            招商银行
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武汉水务集团   10        10       12   10/22簿记建档   浦发银行    AA      10/23     10/24
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浙江省建         8        4       12   10/22簿记建档   中信银行    AA-     10/24     10/25 
设投资集团
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平高电气       5          5       12   10/23簿记建档   广发银行    AA     *10/24    *10/25
(600312.SS)
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中国联通      150       150       12   10/23簿记建档   光大银行   AAA      10/24     10/25
                                                       工商银行   
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中国新兴       10        10       12   10/23簿记建档   北京银行    AA+     10/24     10/25
(集团)总公司                                           华夏银行
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天能电池        7.5      4        12   10/23簿记建档   浦发银行    A+      10/24     10/25
集团有限公司
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成都公共        5         2.5     12   10/23簿记建档   浙商银行    AA      10/24     10/25
交通集团
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大亚科技        3.7       3.7     12   10/23簿记建档   中信银行    AA-     10/25     10/26
(000910.SZ)
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润华集团       10         5       12   10/23簿记建档   兴业银行    AA-     10/24     10/25
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马钢股份      100        35       12   10/24簿记建档   中信证券    AA+     10/25     10/26
(600808.SS)(0323.HK)                                   工商银行                                                    
=============================================================================================
中国联通       80        80       12   10/24簿记建档   工商银行    AAA     10/25     10/26
                                                       建设银行   
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沈阳机床集团    6         6       12   10/24簿记建档   浦发银行    AA      10/26     10/29                                      
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沃尔核材        1.9       1.9     12   10/24簿记建档   兴业银行    A+      10/25     10/26 
(002130.SZ)      
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农产品         10         5       12   10/24簿记建档   平安银行    AA      10/25     10/26 
(000061.SZ)                                          
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顺鑫农业       10         4       12   10/24簿记建档   北京银行    AA      10/25     10/26 
(000860.SZ)       
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郑州煤炭       30        30       12   10/24簿记建档   浦发银行    AA+     10/26     10/29 
工业(集团)                                             兴业银行       
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营口港        12         12       12    推迟发行       浦发银行    AA+       --       --
务集团
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 

  发行人      注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   主体评级   起息日     上市日 
               (亿元)   (亿元)    (年)                                      (缴款日) 
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*中国水务投      12        4       5    10/23簿记建档   中信证券     AA+      10/25      10/26
资有限公司                                              交通银行
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*无锡新区经济    16       11       5    10/23簿记建档   民生银行     AA       10/24      10/25
发展集团总公司                                       
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*山钢集团        18       18       3    10/25簿记建档   兴业银行     AAA      10/26

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