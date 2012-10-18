更正:〔伦敦美债〕公债继昨日大跌后持稳,10年期公债收益率测试关键水平

(更正:因英文原文有误,内文第二段应为下跌"0.9个基点",非"0.009个基点")
路透伦敦10月18日电---美国公债价格周四在欧洲市场持稳,10年期公债收益率(殖利率)测试重要技术水平.受乐观数据和西班牙消息影响,美国公债价格昨日大跌.
10年期美国公债收益率US10YT=RR下跌0.9个基点至1.81%,此位为200日移动均线切入位.周三,美国公债期货TYv1创下一个月多以来最大单日跌幅.
"市场测试了一些重要的支撑位,即200日移动均线,这足以吸引部分空头回补,"满地可银行交易员Craig Collins称.
"从基本面来看,数据一直在指向较高的收益率,但市场仍持续守稳,因为美国联邦储备理事会(美联储,FED)持续进场买进,执行卖短买长(扭转操作,twist operation),"他说.
上日的跌势部分是由数据所带动,数据显示美国9月房屋开工年率创四年多来最高,显示房市复苏正在加速.[ID:nSB2055039]
在今日稍后公布的一周初请失业金人数以及费城联邦储备银行企业活动指数中,投资人将可进一步一窥美国经济的体质.
五年期美债收益率US5YT=RR下滑至0.77%,而30年期美债收益率US30YT=RR则跌2.2个基点至2.98%.(完)
--编译 许娜/王冠中;审校 蔡美珍/丁琦
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