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亚洲 | 2012年 10月 18日 星期四 18:25 BJT

〔东南亚股市〕大多上扬,印尼和马来西亚股市均创纪录收盘高位

路透曼谷10月18日电---东南亚股市周四大多上扬,印尼股市连续第五天录得创纪录收盘高位,因有公司公布获利强劲后市场出现选择性买盘;马来西亚股市亦触及纪录收盘高位,因外资买进.

印尼股市.JKSE收高0.5%报4,356.96点,刷新周三创下的上一收盘纪录高位4,337.52点.

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